自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》黃小玫NK/T細胞淋巴癌逝 醫：別忽略6大警訊

2025/10/15 17:25

健康網》黃小玫NK/T細胞淋巴癌逝 醫：別忽略6大警訊

創作歌手黃小玫僅34歲，不敵NK/T細胞淋巴癌辭世。新北市立土城醫院血液腫瘤科顧問級主治醫師吳金和表示，淋巴癌有6大警訊，應儘速就醫。（取自黃小玫臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕34歲歌手黃小玫因罹患罕見「NK/T細胞淋巴癌」不敵病魔辭世。她近期因身體不適住院治療，確診罹患罕見癌症，即便歷經極度痛苦的療程，她仍抱持積極樂觀的態度面對生命，直到最後一刻都勇敢抗戰。

淋巴癌6警訊 有口訣「燒腫癢汗咳瘦」

新北市立土城醫院血液腫瘤科顧問級主治醫師吳金和曾表示，淋巴癌有6大警訊：
●燒：突發性不明原因發燒。
●腫：頸、腋窩或鼠蹊部淋巴結出現2公分以上無痛感的異常腫塊。
●癢：持續性全身發癢。
●汗：夜間不正常排汗。
●咳：喘不過氣或咳嗽。
●瘦：不明原因的體重減輕超過10%， 並合併疲倦感。

全身性症狀 要注意無痛淋巴結腫大

吳金和也分享在臨床上發現的症狀：
●淋巴結腫大
●發燒
●夜間盜汗
●體重減輕
●肝、脾腫大
●全身嚴重搔癢症
●酒精引起的疼痛
●多數病患初期症狀不明顯，可能像感冒，輕微發燒疲倦，或無痛的淋巴結腫大。
●疲倦、虛弱、厭食
●臉及頸部水腫
●黃疸
●感染機會增加
●骨頭疼痛或骨折，腰椎薦椎疼痛，半身麻痺，喉頭麻痺。
●咳嗽、胸痛、呼吸困難。

根據台灣癌症防治網衛教資料，台大醫院內科血液腫瘤科醫師侯信安曾表示，近年來，不管是根據美國的流行病學研究或是台灣惡性淋巴瘤的發生率，皆有明顯增加的趨勢，且發生率隨年齡而增加。其致病的原因目前尚不清楚，可能與感染、化學物質或溶劑的暴露、放射線接觸、自體免疫疾病或免疫功能不全有關。高惡性度的淋巴瘤病人，以化學治療為主。對極高惡性度的病患，則以密集治療的方式來提高治癒的機會。

惡性淋巴癌的症狀包括不明原因的反覆發燒，卻找不到明確的感染源；淋巴結出現增多及腫大，但附近解剖位置卻沒有感染現象；當腫瘤增加的時候，還可能出現夜間盜汗、體重下降。侯信安說，多數T細胞淋巴瘤對於現有的治療方式效果不佳，目前治療準則是建議病患加入臨床試驗，有助接觸新藥治療，提高療效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中