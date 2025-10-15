健康網》黃小玫NK/T細胞淋巴癌逝 醫：別忽略6大警訊

創作歌手黃小玫僅34歲，不敵NK/T細胞淋巴癌辭世。新北市立土城醫院血液腫瘤科顧問級主治醫師吳金和表示，淋巴癌有6大警訊，應儘速就醫。（取自黃小玫臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕34歲歌手黃小玫因罹患罕見「NK/T細胞淋巴癌」不敵病魔辭世。她近期因身體不適住院治療，確診罹患罕見癌症，即便歷經極度痛苦的療程，她仍抱持積極樂觀的態度面對生命，直到最後一刻都勇敢抗戰。

淋巴癌6警訊 有口訣「燒腫癢汗咳瘦」

新北市立土城醫院血液腫瘤科顧問級主治醫師吳金和曾表示，淋巴癌有6大警訊：

●燒：突發性不明原因發燒。

●腫：頸、腋窩或鼠蹊部淋巴結出現2公分以上無痛感的異常腫塊。

●癢：持續性全身發癢。

●汗：夜間不正常排汗。

●咳：喘不過氣或咳嗽。

●瘦：不明原因的體重減輕超過10%， 並合併疲倦感。

全身性症狀 要注意無痛淋巴結腫大

吳金和也分享在臨床上發現的症狀：

●淋巴結腫大

●發燒

●夜間盜汗

●體重減輕

●肝、脾腫大

●全身嚴重搔癢症

●酒精引起的疼痛

●多數病患初期症狀不明顯，可能像感冒，輕微發燒疲倦，或無痛的淋巴結腫大。

●疲倦、虛弱、厭食

●臉及頸部水腫

●黃疸

●感染機會增加

●骨頭疼痛或骨折，腰椎薦椎疼痛，半身麻痺，喉頭麻痺。

●咳嗽、胸痛、呼吸困難。

根據台灣癌症防治網衛教資料，台大醫院內科血液腫瘤科醫師侯信安曾表示，近年來，不管是根據美國的流行病學研究或是台灣惡性淋巴瘤的發生率，皆有明顯增加的趨勢，且發生率隨年齡而增加。其致病的原因目前尚不清楚，可能與感染、化學物質或溶劑的暴露、放射線接觸、自體免疫疾病或免疫功能不全有關。高惡性度的淋巴瘤病人，以化學治療為主。對極高惡性度的病患，則以密集治療的方式來提高治癒的機會。

惡性淋巴癌的症狀包括不明原因的反覆發燒，卻找不到明確的感染源；淋巴結出現增多及腫大，但附近解剖位置卻沒有感染現象；當腫瘤增加的時候，還可能出現夜間盜汗、體重下降。侯信安說，多數T細胞淋巴瘤對於現有的治療方式效果不佳，目前治療準則是建議病患加入臨床試驗，有助接觸新藥治療，提高療效。

