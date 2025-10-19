健康網》高纖驅寒、補元氣 營養師推「這蔬菜」溫補正當時

營養師劉學民表示，24節氣剛過「寒露」，建議此時可以適當攝取溫補食材，並推薦富含葉酸、膳食纖維與維生素A的韭菜花，驅寒又能補元氣。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入10月，天黑得越來越早，顯示也已進入深秋。營養師劉學民表示，24節氣剛過「寒露」，早晚氣溫開始轉涼，空氣也開始變得乾燥；建議此時可以適當攝取溫補食材，驅逐體內寒氣，並推薦富含葉酸、膳食纖維與維生素A的韭菜花，驅寒又能補元氣。

劉學民於臉書專頁「營養師Couple食記」發文分享，近來餐廳店家也順應入秋節氣，選用溫性食材入菜，健康餐盒中便發現這道配菜「韭菜花炒豆干」，口感好吃又營養。根據食材特性，韭菜屬於溫性蔬菜，韭菜花其實是韭菜的花苞，主要產季在8至10月，營養密度高，是當令又符合節氣的好食材。尤其秋季早晚溫差大，適量補充溫補性蔬菜，也有助驅逐體內寒氣。

此外，劉學民也表示，根據國民健康署「食民曆」資料顯示，韭菜花富含葉酸、維生素A及膳食纖維；並推薦可依以下步驟，在家料理口爽脆又高纖的「彩蔬韭菜花炒中卷」：

●準備食材：韭菜花200g、中卷1隻、紅甜椒與黃甜椒各50g、鳳梨塊60g、乾豆豉、蒜頭、生薑、米酒少許、植物油10CC、鹽少許。

●料理步驟：

1.蒜頭切片、生薑切絲，彩椒去籽後切成粗絲，鳳梨切成小塊，韭菜花洗淨後切成段。

2.中卷洗淨去除內臟、墨囊。再切成圈狀，口感較佳。

3.乾豆豉用冷水沖洗後，瀝乾備用

4.熱鍋開中小火，倒入植物油10CC、薑絲與蒜片，拌炒出香氣。再放入1湯匙乾豆豉，炒至香味釋出。

5.轉中火，中卷下鍋，炒至表面變色約7-8分熟時，先將中卷起鍋。

6.鍋內放入韭菜花200g、彩椒100g、米酒少許拌炒。

7.再放入中卷、鳳梨塊與少許鹽調味，拌炒均勻便完成。

另，國健署也補充表示，以1人份的「彩蔬韭菜花炒中卷」營養成分分析，熱量約137.4大卡、蛋白質16.6克、脂肪4.5克、葉酸56.6微克，可說是清爽又高纖的健康料理。

