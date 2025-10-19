自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》高纖驅寒、補元氣 營養師推「這蔬菜」溫補正當時

2025/10/19 06:36

營養師劉學民表示，24節氣剛過「寒露」，建議此時可以適當攝取溫補食材，並推薦富含葉酸、膳食纖維與維生素A的韭菜花，驅寒又能補元氣。（資料照）

營養師劉學民表示，24節氣剛過「寒露」，建議此時可以適當攝取溫補食材，並推薦富含葉酸、膳食纖維與維生素A的韭菜花，驅寒又能補元氣。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入10月，天黑得越來越早，顯示也已進入深秋。營養師劉學民表示，24節氣剛過「寒露」，早晚氣溫開始轉涼，空氣也開始變得乾燥；建議此時可以適當攝取溫補食材，驅逐體內寒氣，並推薦富含葉酸、膳食纖維與維生素A的韭菜花，驅寒又能補元氣。

劉學民於臉書專頁「營養師Couple食記」發文分享，近來餐廳店家也順應入秋節氣，選用溫性食材入菜，健康餐盒中便發現這道配菜「韭菜花炒豆干」，口感好吃又營養。根據食材特性，韭菜屬於溫性蔬菜，韭菜花其實是韭菜的花苞，主要產季在8至10月，營養密度高，是當令又符合節氣的好食材。尤其秋季早晚溫差大，適量補充溫補性蔬菜，也有助驅逐體內寒氣。

此外，劉學民也表示，根據國民健康署「食民曆」資料顯示，韭菜花富含葉酸、維生素A及膳食纖維；並推薦可依以下步驟，在家料理口爽脆又高纖的「彩蔬韭菜花炒中卷」：

準備食材：韭菜花200g、中卷1隻、紅甜椒與黃甜椒各50g、鳳梨塊60g、乾豆豉、蒜頭、生薑、米酒少許、植物油10CC、鹽少許。

料理步驟：

1.蒜頭切片、生薑切絲，彩椒去籽後切成粗絲，鳳梨切成小塊，韭菜花洗淨後切成段。

2.中卷洗淨去除內臟、墨囊。再切成圈狀，口感較佳。

3.乾豆豉用冷水沖洗後，瀝乾備用

4.熱鍋開中小火，倒入植物油10CC、薑絲與蒜片，拌炒出香氣。再放入1湯匙乾豆豉，炒至香味釋出。

5.轉中火，中卷下鍋，炒至表面變色約7-8分熟時，先將中卷起鍋。

6.鍋內放入韭菜花200g、彩椒100g、米酒少許拌炒。

7.再放入中卷、鳳梨塊與少許鹽調味，拌炒均勻便完成。

另，國健署也補充表示，以1人份的「彩蔬韭菜花炒中卷」營養成分分析，熱量約137.4大卡、蛋白質16.6克、脂肪4.5克、葉酸56.6微克，可說是清爽又高纖的健康料理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中