健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》流感來襲怎麼吃？ 營養師授對症「補營養」

2025/10/15 20:31

營養師高敏敏指出，鮭魚、豆腐、雞蛋、雞胸肉、毛豆、牛奶都是極佳來源，能維持肌肉量、補足體力、提升防護力。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕流感季一到，總是「一人中鏢，全家共享」從喉嚨痛、發燒到全身痠痛，整個家都在痛苦中輪流感染。營養師高敏敏於臉書粉專指出，其實這些都是免疫系統在全力防禦的訊號。除了多休息，還要對症狀補營養。發燒時應多補充水分；喉嚨痛選擇流質食物；疲倦補充蛋白質；全身痠痛補充維生素C。並避開堅果、麻油、燒烤、辛辣食物。

高敏敏分享，幫身體補回能量，才能讓修復力、抵抗力一起升級，這樣吃，幫身體快快恢復：

發燒：補足水分與電解質

發燒時體溫升高、出汗量增加，會導致體內水分與鈉、鉀、鎂等電解質大量流失，建議多喝溫水或電解質飲、椰子水；能幫助維持體液平衡、穩定體溫、防止脫水與虛弱。

喉嚨痛：選擇軟質、好吞嚥的食物

喉嚨黏膜發炎時若吃太硬太熱會加劇不適，可挑選優格、地瓜、南瓜、布丁等柔軟食物。這類食物滑順不刺激，也能提供足夠能量與蛋白質，幫助喉嚨組織修復、減輕疼痛感。

沒力氣、超疲倦：補蛋白質與高營養密度食物

感染過程中免疫系統消耗大量能量，身體需要蛋白質來修復受損組織、合成抗體。鮭魚、豆腐、雞蛋、雞胸肉、毛豆、牛奶都是極佳來源，能維持肌肉量、補足體力、提升防護力。

營養師高敏敏指出，發燒時體溫升高、出汗量增加，會導致體內水分與鈉、鉀、鎂等電解質大量流失，建議多喝溫水或電解質飲、椰子水；能維持體液平衡、穩定體溫、防止脫水與虛弱。（圖取自freepik）

全身痠痛：補充抗發炎營養與維生素C

發炎反應會釋放自由基，引起肌肉與關節疼痛。藍莓、奇異果、芭樂、柳丁等富含維生素C，可促進膠原合成、修復組織、減緩發炎反應。感冒或流感時，身體正處於發炎狀態，若吃錯食物 ，可能會讓症狀更嚴重！

高敏敏說明，以下為流感飲食禁忌：

花生、堅果：油脂高、含過敏原 易刺激喉嚨導致紅腫。

麻油、薑湯：屬溫補食物 會促進血流 使發炎更明顯。

燒烤、炸物：高溫烹調產物會刺激免疫反應 增加氧化壓力。

辛辣食物：辣椒素刺激黏膜 使喉嚨紅腫刺痛更嚴重。

高敏敏提醒，身體生病時不是吃越多越補，而是要吃對營養。掌握「對症補充」原則 幫助免疫力穩定、恢復更快。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

