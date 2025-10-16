自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「非典型胃食道逆流」乾咳卻沒火燒心 醫：5生活調整方向

2025/10/16 11:09

不少人時常聲音沙啞與乾咳，卻因為缺乏胸口灼熱等症狀，因而沒想到「胃食道逆流」造成。（圖取自shutterstock）

不少人時常聲音沙啞與乾咳，卻因為缺乏胸口灼熱等症狀，因而沒想到「胃食道逆流」造成。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕對於廣告中常聽到的胃食道逆流，多數人應當有概念；不過有種「非典型胃食道逆流」也值得了解。成大醫院胃腸肝膽科主治醫師謝名宗表示，非典型胃食道逆流常見症狀為異物感、聲音沙啞等，但是極少火燒心與胸口灼熱，因此很難聯想到是胃的狀況。

謝名宗在臉書粉專「謝名宗醫師-腸胃筆記」表示，最近門診又出現幾位相似的病人，主訴都是：「喉嚨卡卡的，好像有東西黏著，怎麼清都清不乾淨。」他們多半已經看過不同專科醫師，有人被懷疑是聲帶發炎、鼻涕倒流或過敏，也有人做過胃鏡、鼻咽內視鏡，報告都「一切正常」。但喉嚨的不適依然存在。

這類「非典型胃食道逆流」（LPR，喉咽逆流）其實並不少見。當胃酸或氣體一路逆流上到喉嚨，就可能刺激聲帶與咽喉黏膜，造成異物感、乾咳、聲音沙啞、嘴巴覺得苦，偏偏他們幾乎沒有火燒心或胸口灼熱感，因此常讓人難以察覺與「胃」的關聯。

治療這類「非典型逆流症」藥物治療通常需要持續8到12週，同時也要搭配生活調整，以下為調整大方向。

• 不要太晚吃飯、飯後別立刻躺下

• 控制體重

• 少喝咖啡、酒、氣泡飲

• 減少壓力、睡眠充足

• 抬高床頭（可墊高枕頭）

若症狀仍未改善，醫師會建議進一步做 24 小時食道酸鹼阻抗監測（pH impedance test），了解逆流的頻率與型態，找出真正原因。

其實，我們院內的經驗以及台灣一些研究也發現：如果只有喉嚨卡卡、沒有火燒心，「酸逆流」的機率反而不高，PPI（制酸劑）的效果也往往有限。這時候壓力、焦慮與神經敏感性可能才是關鍵，需要用不同方式來處理。

當然，臨床上沒有絕對。如果治療一段時間仍無改善，仍建議與醫師討論，做更精確的檢測，找出真正讓你「喉嚨卡卡」的原因。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

