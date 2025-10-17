健康網》骨科術後照護快快好 掌握4黃金要點

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，術後4大方法助傷口恢復得快又好：預防感染、疼痛管理、復健運動、營養補充。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕手術順利結束，終於可以鬆一口氣？這代表重建的第一步已經完成！但要走向真正康復，術後的照顧才是關鍵。竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，很多人在這裡掉以輕心，反而讓手術成效打了折扣。術後4大方法助傷口恢復得快又好：預防感染、疼痛管理、復健運動、營養補充。

張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文分享，康復4大黃金照顧守則，只要確實執行，才能恢復得更好、更快、更安心。

1.傷口照護不能馬虎，預防感染是首要

手術後的傷口就像還沒蓋好的大門，若未妥善照護，細菌容易入侵。請依照醫囑定時換藥、保持乾燥與清潔；若出現紅腫熱痛、或有不正常分泌物，請即刻回診處理。

2.疼腫管理要主動，才能提早活動

忍痛不動不是堅強，而是風險！按時服用止痛藥，不要等「痛到受不了」才吃；適度冰敷與抬高患肢，有助消腫、減少沾黏。控制疼痛，是提早下床、進行復健的關鍵！

3.復健運動要聽話，恢復功能靠自己

手術是修復結構，復健是練功能，若術後不積極復健，關節僵硬、肌肉萎縮都可能找上門。

●配合物理治療師指示，按部就班進行復健。

●一天一點點進步，累積起來就是大改變。

4.營養補充要充足，修復需要好原料

手術後，身體如同正在大整修的房子，需要大量建材！

●補充高蛋白質食物（豆、魚、蛋、肉）。

●攝取足夠的鈣質與維生素D。

●避免抽菸與過度飲酒，才是修復的好環境。

張耀元提醒，手術只是康復的起點，真正的關鍵，是你每天願不願意「一點一點慢慢做」。

