自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

骨頭劇痛、骨折得餓骨症候群 AI揪骨鬆適時補D

2025/10/15 16:51

「AI智動化血液透析系統」，可即時預測血鉀異常、貧血、骨質疏鬆等高風險事件。（記者林志怡攝）

「AI智動化血液透析系統」，可即時預測血鉀異常、貧血、骨質疏鬆等高風險事件。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣透析發生率及盛行率高居不下，每年透析人數約8至9萬人。三總腎臟內科團隊全台首創的「AI智動化血液透析系統」，可即時預測血鉀異常、貧血、骨質疏鬆等高風險事件，患者與家屬也能透過系統的居家照護APP，隨時查看生化數據，進行「自我健康管理」，系統已開放給於三總接受透析服務的約150位患者，未來也希望擴大給三總約5000位接受腎臟病照護者使用。

三總腎功能室主任許舜能表示，67歲的呂小姐因腎臟外傷造成慢性腎臟病，從2003年起開始接受血液透析治療，後因長期透析治療併發嚴重副甲狀腺功能亢進，雖2023年於三總接受副甲狀腺切除手術、各項指數恢復正常，但術後發生持續性餓骨症候群之低血鈣與低血磷症。

呂小姐也回憶，當初成全身骨頭劇烈疼痛、日常生活嚴重受限，不只無法獨立行走，連穿衣等都需要旁人協助。許舜能解釋，腎功能不佳的患者因為腎臟無法正常生成吸收鈣質所需要的維生素D，導致鈣質不足，並造成副甲狀腺亢進、骨骼內的鈣質迅速流失，使骨密度降低、引起骨質疏鬆。

許舜能指出，三總團隊透過「AI智動化血液透析系統」，快速判讀骨質病變嚴重度，發現患者10年髖部骨折機率高達11%，已屬高風險族群，經檢查發現個案不只骨密度極低、屬嚴重骨質疏鬆，肋骨還有多處「肉眼看不見的微小骨折」與髖部恥骨骨折。

此外，許舜能說，透析患者一旦發生髖骨骨折，5年死亡率高過70%至80%，10年死亡率近90%至95%，且慢性腎臟病人骨折風險是一般人至少2.58倍以上。

所幸患者使用骨鬆藥物結合含磷鈣片與維生素D補充後，3個月後骨密度大幅改善，患者的骨頭疼痛完全消失，目前已可獨立行走並恢復正常生活，也不再需要止痛藥，生活品質大幅改善。

許舜能說，「AI智動化血液透析系統」可即時預測血鉀異常、貧血或骨質疏鬆等高風險事件，提前預防併發症，同時也將相關資訊數位化，可減少每人每年約40天的人工抄寫時間，節省護理人力、紙張成本與相關影印費用，也因即時預測患者風險，平均住院天數每月可減少6天，醫療成本可節省近95萬元。

另許舜能表示，除了即時風險評估，「AI智動化血液透析系統」也方便醫師端即時查詢其他科別醫療處置，避免重複檢查與開藥，護理師端則可設定「開藥提醒」，避免漏開藥物，患者與家屬也可以使用系統架構下的手機APP隨時查看全年透析趨勢、接受個人化衛教與遠距監護，落實「自我健康管理」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中