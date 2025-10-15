骨頭劇痛、骨折得餓骨症候群 AI揪骨鬆適時補D

「AI智動化血液透析系統」，可即時預測血鉀異常、貧血、骨質疏鬆等高風險事件。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣透析發生率及盛行率高居不下，每年透析人數約8至9萬人。三總腎臟內科團隊全台首創的「AI智動化血液透析系統」，可即時預測血鉀異常、貧血、骨質疏鬆等高風險事件，患者與家屬也能透過系統的居家照護APP，隨時查看生化數據，進行「自我健康管理」，系統已開放給於三總接受透析服務的約150位患者，未來也希望擴大給三總約5000位接受腎臟病照護者使用。

三總腎功能室主任許舜能表示，67歲的呂小姐因腎臟外傷造成慢性腎臟病，從2003年起開始接受血液透析治療，後因長期透析治療併發嚴重副甲狀腺功能亢進，雖2023年於三總接受副甲狀腺切除手術、各項指數恢復正常，但術後發生持續性餓骨症候群之低血鈣與低血磷症。

呂小姐也回憶，當初成全身骨頭劇烈疼痛、日常生活嚴重受限，不只無法獨立行走，連穿衣等都需要旁人協助。許舜能解釋，腎功能不佳的患者因為腎臟無法正常生成吸收鈣質所需要的維生素D，導致鈣質不足，並造成副甲狀腺亢進、骨骼內的鈣質迅速流失，使骨密度降低、引起骨質疏鬆。

許舜能指出，三總團隊透過「AI智動化血液透析系統」，快速判讀骨質病變嚴重度，發現患者10年髖部骨折機率高達11%，已屬高風險族群，經檢查發現個案不只骨密度極低、屬嚴重骨質疏鬆，肋骨還有多處「肉眼看不見的微小骨折」與髖部恥骨骨折。

此外，許舜能說，透析患者一旦發生髖骨骨折，5年死亡率高過70%至80%，10年死亡率近90%至95%，且慢性腎臟病人骨折風險是一般人至少2.58倍以上。

所幸患者使用骨鬆藥物結合含磷鈣片與維生素D補充後，3個月後骨密度大幅改善，患者的骨頭疼痛完全消失，目前已可獨立行走並恢復正常生活，也不再需要止痛藥，生活品質大幅改善。

許舜能說，「AI智動化血液透析系統」可即時預測血鉀異常、貧血或骨質疏鬆等高風險事件，提前預防併發症，同時也將相關資訊數位化，可減少每人每年約40天的人工抄寫時間，節省護理人力、紙張成本與相關影印費用，也因即時預測患者風險，平均住院天數每月可減少6天，醫療成本可節省近95萬元。

另許舜能表示，除了即時風險評估，「AI智動化血液透析系統」也方便醫師端即時查詢其他科別醫療處置，避免重複檢查與開藥，護理師端則可設定「開藥提醒」，避免漏開藥物，患者與家屬也可以使用系統架構下的手機APP隨時查看全年透析趨勢、接受個人化衛教與遠距監護，落實「自我健康管理」。

