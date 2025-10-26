自由電子報
健康網》秋老虎發威口乾、皮膚癢？ 3招潤肺補水抗乾燥

2025/10/26 20:13

中醫師王大元表示，秋天容易口乾舌燥，可選擇潤燥養肺的食材，如銀耳、水梨、櫻桃等，皆有養陰潤肺、生津止咳的作用；情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕雖然寒露節氣已過，時序進入深秋霜降，氣候仍不穩定的時冷時熱。中醫師王大元表示，「秋老虎」氣候原本介於8月底至9月間，但隨著氣候異常與秋颱影響，即使到了10月，仍常見連日強烈日照、乾燥炎熱。此時建議可飲食、作息與情緒調養等3方面著手調養，有助補水潤燥、健脾補氣。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元 」發文表示，在秋老虎的天氣裡，許多人會出現口渴、皮膚乾癢等情況，這是「秋燥」作祟。尤其空氣乾燥下，容易使人體陰液消耗過多，若補水不及，便易產生口乾舌燥、乾咳無痰、便秘等不適症狀。因此，秋季保養首重「補水潤燥」，可從日常飲食、作息與情緒調養著手，進而達到養陰潤燥、健脾補氣的目的。

至於飲食應如何防秋燥？王大元表示，可選擇潤燥養肺的食材，如水梨、櫻桃、百合、銀耳、沙參、玉竹、麥門冬、玄參等，皆有養陰潤肺、生津止咳的效果。至於飲品方面，微涼低糖的綠豆湯或酸梅湯皆有清熱退火的作用，也是對抗秋老虎的好幫手。但應減少冰量與糖份，以免傷脾胃。

除了飲食調理外，王大元也提及，作息與情緒管理也很關鍵。秋天宜早睡早起，順應日夜氣溫變化。從外部保養來說，應重視保濕鎖水，洗臉不宜用過熱的水，可搭配溫水與保濕乳液，並使用加濕器或敷面膜來幫肌膚留住水分。此外，平時也可自製檸檬小黃瓜薄荷水，既美顏又補水。

王大元也特別提醒，最近天氣仍高溫炎熱，外出切記防曬、多補充水分，也應避免長時間曝曬於日光下。

