睽違5年！雲林迎接小兒外科醫師 男嬰出生3天就手術獲新生

陳永信（右3）到任一週左右，便為確診「先天性橫膈膜缺損」的新生兒緊急手術。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕全台小兒外科醫師缺乏，雲林若有重大新生兒外科手術以往都得轉院到外縣市，台大醫院雲林分院睽違5年，迎來小兒外科專長醫師陳永信，今年8月到任不到一週就完成一例出生即確診「先天性橫膈膜缺損」的新生兒緊急手術，院方今（15）日為幼兒切蛋糕慶祝。

院長馬惠明指出，這名小男嬰出生5小時便出現嚴重呼吸困難，經小兒科緊急會診，確診為左側大型後外側先天性橫膈膜疝氣，導致腹部器官異位至胸腔。陳永信在嬰兒出生第3天就為其開刀，術中發現男嬰小腸、大腸、脾臟、腎上腺與腎臟全數移位，左肺發育不全，所幸器官未壞死，經縫補橫膈膜後，手術順利完成，如今健康活潑。

馬惠明表示，全台小兒外科醫師就像稀有動物，雲林分院盼了5年才等到，這名小男嬰一出生就面臨緊急情況，很幸運院內小兒外科醫師陳永信剛到任一週左右，可以立即為男嬰開刀，宛如及時雨。

陳永信指出，先天性橫膈膜疝氣是罕見疾病，大約每2000至5000名新生兒中就有一例，倘若未及時治療，或許會導致肺發育不全與呼吸衰竭，致死率高達30％，治療仰賴著新生兒加護病房支持與手術團隊密切合作。

陳永信表示，原他的志願是當傳教士，但爸爸一句「醫生與傳教士相同，可治癒人們身心」因此讓他決定投身醫學。看到小朋友健康長大，是最有成就感的事。

雲林縣衛生局表示，全縣目前虎尾若瑟醫院與台大雲林分院各有1名可執行小兒外科手術的醫師，陳永信進駐對地方醫療量能是一大助力。

馬惠明指出，院內小兒外科團隊今年成立，提供一般小兒外科手術、新生兒急重症處理及肝膽腸胃手術等完整照護。院方現正進行新生兒加護病房整修，預計再增設2床，以提升急重症收治能量。

陳永信（左）到任一週左右，便為確診「先天性橫膈膜缺損」的新生兒緊急手術。（記者李文德攝）

