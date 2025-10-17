自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》入秋綠色料理 「萵苣家族」助腸胃減輕負擔

2025/10/17 06:39

農業部指出，萵苣熱量低、纖維高，富含維生素與礦物質，不僅能幫助腸胃休息，也能為秋季飲食增添一抹清新。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕連假結束，身體也該好好「轉換模式」了！隨著廿四節氣進入「寒露」，氣溫漸降、食慾漸增，這時不妨來點清爽又營養的綠色料理：萵苣。農業部在臉書粉專指出，萵苣熱量低、纖維高，富含維生素與礦物質，不僅能幫助腸胃休息，也能為秋季飲食增添一抹清新。

農業部提到，「萵苣家族」其實成員眾多，包括台灣萵苣（A菜）、福山萵苣（大陸妹正名）、美生菜與嫩莖萵苣（萵筍、萵仔菜心），各有不同口感與料理方式。從涼拌、沙拉、快炒到清燙都合適，是秋季餐桌上最百搭的健康選擇。一起認識萵苣家族吧：

●台灣萵苣（又名A菜）：不結球萵苣，適合清炒、沙拉。

●福山萵苣（由大陸妹正名）：半結球萵苣，適合清炒、川燙。

●美生菜：結球萵苣，適合生食。

●嫩莖萵苣（又名萵筍、萵仔菜心）：莖用萵苣，適合醃漬、清炒。

