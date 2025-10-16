健康網》保護孩子視力 眼科醫：半年1次測「眼軸」

眼科醫師王孟祺提醒，應協助孩子固定時間測量眼軸長度，建議至少每半年一次。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年孩子們人手一機，特別是疫情期間減少出門，使得近視的學童增加。衛福部表示，依照國際近視研究學會2023年資料顯示，全球近視人口約占30%。臺灣近視率高於全球平均值，以往調查發現幼兒園大班近視盛行率9%，國小一年級增加至19.8%，至國小六年級已上升至70.6%。眼科醫師王孟祺建議孩子須定期進行眼軸測量，以妥善管理視力，減少近視帶來的傷害。

王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」表示，現在的孩子幾乎人手一支手機、平板等3C產品，近視問題越來越普遍。家長們都知道要帶孩子驗光、配眼鏡，甚至使用角膜塑型片、離焦隱形眼鏡眼鏡、阿托品藥水等等來控制近視。但有一項關鍵檢查，常常被忽略：「眼軸測量」。

請繼續往下閱讀...

所謂眼軸，就是眼球從前到後的長度，也就是眼球的縱向直徑。孩子們的眼球在成長過程中會慢慢變長，而「近視」其實就是眼軸拉長太快、太長造成的。透過定期的眼軸測量，和眼軸統計相比較，醫師較能清楚知道治療是否有效。例如，若孩子配戴角膜塑型片或使用低濃度阿托品後，眼軸仍超過一般生長的速度，就表示治療效果不理想，可能需要調整方式或整合其它方法一併治療。反之，若眼軸增長變慢，代表治療方向正確，近視控制得不錯。

更重要的是，眼軸一旦過長，不只會讓近視變深，還會增加將來發生黃斑病變、視網膜剝離、青光眼等嚴重眼疾的風險。也就是說，現在的眼軸控制，其實是在為孩子的未來視力健康打基礎。

因此，家長除了關心孩子的度數變化，更應該定期幫孩子做眼軸測量。這不僅能讓醫師更精準地判斷近視控制的效果，也能早一步預防將來可能出現的視覺問題。記得：控制近視，從「量」開始，讓孩子的眼睛贏在健康的起跑點，別忘了固定時間測量眼軸長度，建議至少每半年一次！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法