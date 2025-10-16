自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》保護孩子視力 眼科醫：半年1次測「眼軸」

2025/10/16 09:36

眼科醫師王孟祺提醒，應協助孩子固定時間測量眼軸長度，建議至少每半年一次。（圖取自freepik）

眼科醫師王孟祺提醒，應協助孩子固定時間測量眼軸長度，建議至少每半年一次。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年孩子們人手一機，特別是疫情期間減少出門，使得近視的學童增加。衛福部表示，依照國際近視研究學會2023年資料顯示，全球近視人口約占30%。臺灣近視率高於全球平均值，以往調查發現幼兒園大班近視盛行率9%，國小一年級增加至19.8%，至國小六年級已上升至70.6%。眼科醫師王孟祺建議孩子須定期進行眼軸測量，以妥善管理視力，減少近視帶來的傷害。

王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」表示，現在的孩子幾乎人手一支手機、平板等3C產品，近視問題越來越普遍。家長們都知道要帶孩子驗光、配眼鏡，甚至使用角膜塑型片、離焦隱形眼鏡眼鏡、阿托品藥水等等來控制近視。但有一項關鍵檢查，常常被忽略：「眼軸測量」。

所謂眼軸，就是眼球從前到後的長度，也就是眼球的縱向直徑。孩子們的眼球在成長過程中會慢慢變長，而「近視」其實就是眼軸拉長太快、太長造成的。透過定期的眼軸測量，和眼軸統計相比較，醫師較能清楚知道治療是否有效。例如，若孩子配戴角膜塑型片或使用低濃度阿托品後，眼軸仍超過一般生長的速度，就表示治療效果不理想，可能需要調整方式或整合其它方法一併治療。反之，若眼軸增長變慢，代表治療方向正確，近視控制得不錯。

更重要的是，眼軸一旦過長，不只會讓近視變深，還會增加將來發生黃斑病變、視網膜剝離、青光眼等嚴重眼疾的風險。也就是說，現在的眼軸控制，其實是在為孩子的未來視力健康打基礎。

因此，家長除了關心孩子的度數變化，更應該定期幫孩子做眼軸測量。這不僅能讓醫師更精準地判斷近視控制的效果，也能早一步預防將來可能出現的視覺問題。記得：控制近視，從「量」開始，讓孩子的眼睛贏在健康的起跑點，別忘了固定時間測量眼軸長度，建議至少每半年一次！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中