警惕脂肪肝6大警訊 早期識別有助預防嚴重肝臟疾病

脂肪肝有6個症狀，持續疲勞是6個症狀其中之一。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕脂肪肝是當今最常見疾病之一，若不加以控制，可能會發展成更嚴重的肝臟問題，包括非酒精性脂肪性肝炎 （NASH），甚至肝硬化。印度時報（TOI）指出，脂肪肝有6個症狀，及時識別有助於治療。

第一個症狀：噁心或消化不適。這類症狀通常在食用油膩或重口味食物後出現。當肝臟功能低下，難以產生消化脂肪的膽汁，就會導致腹脹、腹部不適甚至嘔吐。

請繼續往下閱讀...

第二個症狀：關節疼痛和僵硬。脂肪肝通常與全身性發炎有關，這會導致關節疼痛、腫脹或僵硬，這些症狀類似於關節炎。

發表在免疫學前沿期刊上的1項研究表明，患有關節炎（例如類風濕性關節炎或銀屑病關節炎）的患者，通常患有肝臟疾病（例如脂肪肝）的風險更高。這是由於身體發炎、代謝問題以及關節炎藥物等，都會嚴重影響肝臟。

第三個症狀：胃灼熱和胃酸逆流。脂肪肝患者常會出現胃灼熱和胃酸倒流的問題，尤其是在飽餐後。這表示肝功能受損，消化速度減慢，腹部壓力增加，導致胃酸逆流至食道。

美國國家醫學圖書館1項名為「非酒精性脂肪肝（NAFLD）增加胃食道逆流症狀風險」的研究指出，NAFLD患者更容易出現胃食道逆流。雖然肥胖和代謝症候群是導致胃食道逆流原因之一，但NAFLD本身也是胃食道逆流的獨立風險因素，這凸顯了在治療逆流症狀時需要考慮肝臟健康。

第四個症狀：持續疲勞或不適。身體需要保持健康，才能產生更多能量並正常排毒。當肝臟被有害毒素淹沒時，人可能會感到疲勞、虛弱或全身不適。這種疲勞感即使充分休息或睡眠8小時也無法消除，從而影響人的情緒和工作效率。

世界胃腸病學期刊發表的1項研究表明，疲勞是NAFLD和NASH患者常見且持續的症狀。

第五個症狀：右上腹疼痛。當右上腹部靠近肝臟的位置（肋骨下方）出現輕度至中度疼痛時，這類疼痛通常與脂肪堆積導致的肝臟腫大有關。疼痛可能類似於鈍痛，並伴隨飽脹感，尤其是在進食後。

脂肪肝基金會發布的一份報告指出，許多非NAFLD或NASH患者都會出現右上腹疼痛。疼痛程度從輕微不適到劇烈刺痛不等。雖然常規檢查無法阻止這種疼痛，但延誤診斷會延誤脂肪肝的治療。

第六個症狀：黃疸。脂肪肝在晚期階段會損害肝臟處理膽紅素和產生凝血因子的能力，導致皮膚或眼睛發黃（黃疸），以及瘀傷或出血增加。美國國立衛生研究院發表的項研究表明，黃疸是繼腹痛（40%）之後第二常見且進展最快的症狀，發生率為36.25%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法