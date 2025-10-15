膽結石不可輕忽 過度節食恐提升20％風險

部立新營醫院每月接獲約10例急性膽囊炎患者急診治療，陳年的膽結石，大小不一。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕部立新營醫院每月接獲約10例急性膽囊炎患者急診治療，新營醫院外科專科醫師陳耄逵表示， 快速減重會降低膽囊收縮次數，膽汁中膽固醇飽和度升高，導致膽汁滯留，風險提升20%以上；採用間歇性斷食等激烈減肥方法者，若本身膽囊功能不佳，更易引發急性膽囊炎。目前以腹腔鏡微創手術作為標準且安全的治療方式。

隨著飲食習慣西化及減重風潮盛行，膽結石發生率逐年攀升。陳耄逵提醒，膽結石不論大小皆具風險，特別是小結石易堵塞膽管，引發急性膽囊炎或併發症，而過度節食、快速減重是膽結石形成的主要誘因之一。膽結石常見症狀包括右上腹劇痛、疼痛放射至背部或肩膀，伴有噁心嘔吐，嚴重患者可能出現黃疸、感染甚至休克，絕不可輕忽。

請繼續往下閱讀...

陳耄逵指出，腹腔鏡手術傷口小、疼痛少，住院時間短，復原快，可有效避免併發症與復發。若患者身體狀況不佳，還可先以內視鏡方式（ERCP）緩解膽管阻塞，減少緊急手術風險。

陳耄逵建議，減重者應秉持均衡飲食、適度運動，避免過度節食與長時間空腹。三餐定時定量，攝取適量健康脂肪，促進膽囊規律收縮，有助降低膽結石風險。即使已有膽結石，需定期腹部超音波追蹤，及早發現與治療。

新營醫院外科專科醫師陳耄逵表示， 快速減重會降低膽囊收縮次數，膽汁中膽固醇飽和度升高，導致膽汁滯留，風險提升20%以上。（新營醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法