健康網》老人斑不只是皮膚問題！ 醫揭暗沉老化2關鍵

〔健康頻道／綜合報導〕很多人看到手上、臉上或手臂出現黑斑，常認為只是年紀到了的象徵，甚至直接稱為「老人斑」。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，根據國外醫師Steven Gundry的觀點，老人斑其實不是單純的皮膚問題，而是全身正在老化的警訊。當皮膚出現黑斑時，代表同樣的氧化與纖維化反應也正在心臟、腦與肺中發生。也就是說，這不只是外觀變化，而是體內發炎與代謝失衡的縮影。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網頁發文表示，老人斑的形成，其實是「纖維化」在皮膚上的可見表現。隨著時間推進，人體組織因糖化而變得僵硬，導致皮膚失去彈性、心臟肌肉變厚、肺部彈性下降。此外，糖化過程中，糖分子與蛋白質結合產生糖化終產物（AGEs），這些分子會破壞膠原蛋白、讓皮膚暗沉鬆弛或出現黑斑，同時也會造成內臟組織損害。

除了糖化反應，高溫烹調的蛋白質同樣會形成大量AGEs。如糖醬烤雞、焦香牛排、蛋白棒、蛋白粉等，看似營養卻容易刺激胰島素與發炎反應，進而促進黑斑與皺紋生成。Gundry建議以蒸、燉、低溫烘烤等溫和方式取代煎炸或炭烤，減少糖化負擔。全食物來源的蛋白質如魚、雞蛋、豆類，比加工蛋白或粉末型蛋白更穩定，也較不會造成代謝壓力。

至於造成黑斑出現的另一關鍵則是IGF-1，這種促進細胞生長的因子若過高，會加速組織纖維化與皮膚老化。飲食以植物性蛋白為主者（如扁豆、堅果、麻仁），IGF-1通常較低，也較不易出現黑斑或鬆弛，老化速度也會減緩。Gundry醫師分享，自己曾手上布滿黑斑，透過修復代謝與腸道後，1年內幾乎消失。

李思賢表示，根據上述觀點，Gundry強調老人斑的根本解方並非外用美白保養品，而是應從少糖化飲食開始、控制血糖、增加植物性蛋白、避免高溫焦化食物。當內在環境年輕了，皮膚自然也會跟著變年輕。

