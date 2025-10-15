自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》創作歌手黃小玫離世 不敵NK/T細胞淋巴癌

2025/10/15 15:12

歌手黃小玫不敵癌魔病逝。（翻攝自臉書）

歌手黃小玫不敵癌魔病逝。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕創作歌手黃小玫今（15）日傳出因罕見的「NK/T細胞淋巴癌」過世；黃小玫在多年前因為「我們在台灣見吧」影片而爆紅。然團隊在今日透過粉專說明，黃小玫因為「NK/T細胞淋巴癌」過世，享年34歲

黃小玫團隊透過粉專說明：小玫近期因身體不適住院治療，所面對的是罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」。即使治療過程極為辛苦，她仍保持積極正面的人生觀，勇敢地對抗病痛、不懈奮戰。但非常地遺憾，上天還是帶著她化作最善良的天使。

圖為黃小玫出席交通部台灣觀光100亮點《一起去旅行》宣傳影片記者會。（資料照、記者王藝菘攝）

圖為黃小玫出席交通部台灣觀光100亮點《一起去旅行》宣傳影片記者會。（資料照、記者王藝菘攝）

三軍總醫院衛教資料說明，當淋巴組織內的淋巴球變成癌細胞時，即稱為淋巴瘤。淋巴瘤的發生原因尚未確定，可能的原因有：人體免疫系統的缺失、濾過性病毒的感染、放射線或藥物的使用或遺傳性家族史。

1. 免疫系統的缺失：在先天後天免疫缺乏的病人，如器官移植後必須常期接受「免疫抑制劑」治療者，某些自體免疫疾病的患者或愛滋病毒感染患者，都較容易罹患淋巴瘤。

2. 病毒的感染：除了愛滋病毒感染外，其它與淋巴瘤有關的病毒包括：Epstein-Barr（EB）病毒感染與一種高度惡性盛行於非洲的布凱特氏淋巴瘤（Burkitt’s lymphoma）有關。第一型人類T淋巴球細胞性病毒HTLV-I（Human T-cell Ltmphoma Virus, type-I）病毒感染後所引起的「成年型T細胞白血病或淋巴瘤」。

3. 放射線或藥物的使用：曾做過放射線或化學治療的何杰金氏病，或曾接受過化學治療的真性紅血球過多症的病人，也都較容易衍生後續的淋巴瘤。

4. 遺傳：在家族性方面的研究，遺傳的因素有一部份的影響，部份染色體的異常在特定的淋巴瘤病患身上也得到證實。

三軍總醫院表示，淋巴瘤初期常會出現無痛性淋巴腫大，特別是頸部、腋下、鼠蹊部或腹股溝部位的淋巴結，也可能會出現在體內，例如後腹腔、縱膈腔淋巴結。

肝脾腫及腹部腫瘤也經常發生，有時會伴隨不明原因發燒、夜間盗汗、持續性倦怠、不明原因的體重下降、皮疹、皮膚發紅等。如腫瘤壓迫到臨近器官，則會造成臨近器官不適之症狀，但是當出現以上症狀時，並不代表我們確定它為淋巴瘤，其它的原因也可能導致以上症狀，所以當病患出現以上問題時，必須由醫師做更進一步的檢查以確定病因。

雖然大部份的淋巴腺腫大常因發炎及感染的原因居多，但非何杰金氏淋巴瘤早期除了淋巴結腫大外，常是沒有任何症狀的。

當淋巴結發現異樣時，應該立刻去看醫師，這樣才能儘早被診斷及治療。當症狀出現時，可能會為醫師診斷的依據，並且增加提早診斷及治療的可能性。 而日漸長大的淋巴瘤會對臨近的正常組織產生壓迫或造成阻塞，進而使該處之器官功能受損。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中