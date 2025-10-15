健康網》創作歌手黃小玫離世 不敵NK/T細胞淋巴癌

歌手黃小玫不敵癌魔病逝。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕創作歌手黃小玫今（15）日傳出因罕見的「NK/T細胞淋巴癌」過世；黃小玫在多年前因為「我們在台灣見吧」影片而爆紅。然團隊在今日透過粉專說明，黃小玫因為「NK/T細胞淋巴癌」過世，享年34歲

黃小玫團隊透過粉專說明：小玫近期因身體不適住院治療，所面對的是罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」。即使治療過程極為辛苦，她仍保持積極正面的人生觀，勇敢地對抗病痛、不懈奮戰。但非常地遺憾，上天還是帶著她化作最善良的天使。

請繼續往下閱讀...

圖為黃小玫出席交通部台灣觀光100亮點《一起去旅行》宣傳影片記者會。（資料照、記者王藝菘攝）

三軍總醫院衛教資料說明，當淋巴組織內的淋巴球變成癌細胞時，即稱為淋巴瘤。淋巴瘤的發生原因尚未確定，可能的原因有：人體免疫系統的缺失、濾過性病毒的感染、放射線或藥物的使用或遺傳性家族史。

1. 免疫系統的缺失：在先天後天免疫缺乏的病人，如器官移植後必須常期接受「免疫抑制劑」治療者，某些自體免疫疾病的患者或愛滋病毒感染患者，都較容易罹患淋巴瘤。

2. 病毒的感染：除了愛滋病毒感染外，其它與淋巴瘤有關的病毒包括：Epstein-Barr（EB）病毒感染與一種高度惡性盛行於非洲的布凱特氏淋巴瘤（Burkitt’s lymphoma）有關。第一型人類T淋巴球細胞性病毒HTLV-I（Human T-cell Ltmphoma Virus, type-I）病毒感染後所引起的「成年型T細胞白血病或淋巴瘤」。

3. 放射線或藥物的使用：曾做過放射線或化學治療的何杰金氏病，或曾接受過化學治療的真性紅血球過多症的病人，也都較容易衍生後續的淋巴瘤。

4. 遺傳：在家族性方面的研究，遺傳的因素有一部份的影響，部份染色體的異常在特定的淋巴瘤病患身上也得到證實。

三軍總醫院表示，淋巴瘤初期常會出現無痛性淋巴腫大，特別是頸部、腋下、鼠蹊部或腹股溝部位的淋巴結，也可能會出現在體內，例如後腹腔、縱膈腔淋巴結。

肝脾腫及腹部腫瘤也經常發生，有時會伴隨不明原因發燒、夜間盗汗、持續性倦怠、不明原因的體重下降、皮疹、皮膚發紅等。如腫瘤壓迫到臨近器官，則會造成臨近器官不適之症狀，但是當出現以上症狀時，並不代表我們確定它為淋巴瘤，其它的原因也可能導致以上症狀，所以當病患出現以上問題時，必須由醫師做更進一步的檢查以確定病因。

雖然大部份的淋巴腺腫大常因發炎及感染的原因居多，但非何杰金氏淋巴瘤早期除了淋巴結腫大外，常是沒有任何症狀的。

當淋巴結發現異樣時，應該立刻去看醫師，這樣才能儘早被診斷及治療。當症狀出現時，可能會為醫師診斷的依據，並且增加提早診斷及治療的可能性。 而日漸長大的淋巴瘤會對臨近的正常組織產生壓迫或造成阻塞，進而使該處之器官功能受損。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法