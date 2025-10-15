健康網》R&B靈魂人物51歲D’Angelo癌王病逝 醫：年齡在下探中

曾4度獲得葛萊美獎「新靈魂樂」風潮的傳奇R&B歌手狄安吉羅年僅51歲，不幸因胰臟癌病逝。癌王的死亡率高，且年齡下探趨勢。（美聯社，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕曾4度獲得葛萊美獎「新靈魂樂（Neo-Soul）」風潮的傳奇R&B歌手狄安吉洛（D'Angelo）14日因「癌王」胰臟癌病逝。據外媒報導，他在抗癌過程中仍持續創作。衛福部衛教資料指出，胰臟癌是一個高度致命的惡性腫瘤，在診斷時有近80%－85%的患者為局部晚期或轉移性疾病，已無法開刀治癒。

根據義大醫院胃腸肝膽科衛教資料，由於胰臟癌早期症狀不明顯，缺乏特異性的表現和敏感的診斷指標，早期診斷極為困難，治療效果亦不佳，預後較差。一年存活率為24％，而5年存活率約5％。因此，胰臟癌在世界各國都逐漸被重視而加以深入研究。

義大癌治療醫院胃腸肝膽科主治醫師曾兆明表示，胰臟癌的發生率在各種人群中隨著年齡的增大而上升，一般45歲以前較少發生，在45歲以後發生率急增。男性罹病率較女性高（約1.3：1）。在美國，黑人患胰臟癌的危險性較白人增加30%－40%。

曾兆明說，胰臟癌發生原因迄今仍然不明，一般認為與多種因素並長期共同作用的結果有關。根據臨床與流行病學資料調查分析，可能與下列因素有關：

●吸菸因素：

為環境因素中最具有證據、也最為重要的一項因子。美國華盛頓大學研究發現，吸菸為患胰臟癌的獨立因素。研究顯示，與非吸菸者相較，其相對危險性（relative risk）為1.5倍，且隨著吸菸量增加，其風險越大。即使戒菸後，其胰臟癌的風險仍須15年才會漸趨接近非吸菸者。

●飲酒因素：

飲酒與胰臟癌發病關係尚無定論。日本一項大規模研究結果顯示，酒精攝入量與胰臟癌之發生兩者間並無明顯關係。但亦有研究顯示，飲威士忌者其相對危險性增加2.78倍。

●飲食因素：

在環境因子中，第二重要的危險因子就是飲食。流行病學研究顯示，胰臟癌發生率與飲食中動物性脂肪有關。高三酸甘油脂或高膽固醇、低纖維飲食會促進胰臟癌之發生。日本研究指出，西化的飲食習慣使日本的胰臟癌發生率增加4倍。某些亞硝胺類化合物亦增加胰臟癌的發生。

●環境因素：

研究顯示洗衣場或石油相關化學藥品工場相關人員，胰臟癌發生率較高，可能與長期接觸某些重金屬、聯苯胺、烴化物等等有關。

●內分泌代謝因素：

研究顯示60%－80%胰臟癌患者合併有糖尿病。大部分的個案其胰臟癌的確診時間約略在糖尿病初診斷後兩年內。所以針對年齢大於50歲的初發糖尿病患者且無家族史，要格外小心胰臟癌。一般認為其糖尿病的原因不是因為胰臟受到癌症的破壞，而是與腫瘤產物有關。

●遺傳與基因因素：

美國研究，近7-8%胰臟癌患者，有家族史。某些特異基因的變異亦與胰臟癌發生有關，譬如K-ras基因之突變、Smad4/DPC4基因之突變、P16基因功能缺失、P53基因之突變、微衛星不穩定序列存在（MSI+/TGFBR2）等。

