苗栗苑裡、造橋衛生所將拆 將重建衛生社福聯合大樓

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮衛生所、造橋鄉衛生所因目前建物使用年限已超過30年，苗縣府爭取衛生福利部國民健康署補助，各獲得核定補助7250萬元，總經費分別達1.4、1.5億元重建，其中，造橋鄉衛生所將原地重建，苑裡鎮衛生所將搬遷至苑東里新建，且衛生所將結合縣府社會處重建為衛生社福聯合大樓，目前工程規劃案已上網招標。

苗縣府衛生局指出，造橋、苑裡兩地衛生所使用年限已久，建築物耐震等能力不足。加上衛福部盤點各衛生所狀況後，兩鄉鎮衛生所獲得中央青睞補助經費。考量苑裡鎮衛生所現址因基地空間小，難以應付未來與社會處資源整合後所需。縣府另斥資二千餘萬元向國產署購置位於苑東里土地新建；至於造橋鄉衛生所則因空間足夠採取原地重建。

縣府社會處指出，社會處多次與衛生局討論資源如何整合，以便妥善運用新建衛生社福聯合大樓空間，未來苑裡鎮衛生社福聯合大樓規劃設置小型親子館（托育資源中心），提供幼兒照顧諮詢服務、親子共讀、親子遊戲、親職教育等等服務；至於未來重建的造橋鄉衛生社福聯合大樓將結合幼兒托育功能，並提供臨時托育服務。

