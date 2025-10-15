自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

苗栗苑裡、造橋衛生所將拆 將重建衛生社福聯合大樓

2025/10/15 14:40

苑裡、造橋衛生所將拆除，將重建衛生社福聯合大樓。圖為未來將拆除的原苑裡衛生所。（記者蔡政珉攝）

苑裡、造橋衛生所將拆除，將重建衛生社福聯合大樓。圖為未來將拆除的原苑裡衛生所。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮衛生所、造橋鄉衛生所因目前建物使用年限已超過30年，苗縣府爭取衛生福利部國民健康署補助，各獲得核定補助7250萬元，總經費分別達1.4、1.5億元重建，其中，造橋鄉衛生所將原地重建，苑裡鎮衛生所將搬遷至苑東里新建，且衛生所將結合縣府社會處重建為衛生社福聯合大樓，目前工程規劃案已上網招標。

苗縣府衛生局指出，造橋、苑裡兩地衛生所使用年限已久，建築物耐震等能力不足。加上衛福部盤點各衛生所狀況後，兩鄉鎮衛生所獲得中央青睞補助經費。考量苑裡鎮衛生所現址因基地空間小，難以應付未來與社會處資源整合後所需。縣府另斥資二千餘萬元向國產署購置位於苑東里土地新建；至於造橋鄉衛生所則因空間足夠採取原地重建。

縣府社會處指出，社會處多次與衛生局討論資源如何整合，以便妥善運用新建衛生社福聯合大樓空間，未來苑裡鎮衛生社福聯合大樓規劃設置小型親子館（托育資源中心），提供幼兒照顧諮詢服務、親子共讀、親子遊戲、親職教育等等服務；至於未來重建的造橋鄉衛生社福聯合大樓將結合幼兒托育功能，並提供臨時托育服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中