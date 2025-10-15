自由電子報
健康 > 杏林動態

女兒成台東媳婦 鄭安宏愛屋及烏10年捐東基10輛車

2025/10/15 14:35

鄭安宏（右2）今天對東基捐第10輛車命名「星帆錦翠號」，東基公益總執行長呂信雄（左2）感謝。（記者黃明堂攝）

鄭安宏（右2）今天對東基捐第10輛車命名「星帆錦翠號」，東基公益總執行長呂信雄（左2）感謝。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕北部經商的鄭安宏因女兒嫁到台東，感到台東交通及醫療不便，自2016年起每年捐給東基督教醫院一輛車從事社區服務，今（15）捐第10輛，協助台東偏鄉的醫療及照護網路更加完善。

捐贈儀式上，代表受贈的東基公益總執行長呂信雄表示，十分感謝鄭安宏10年如一的捐贈，10年是個不短的時間，每一輛「星帆號」都是東基公益重要的夥伴，和團隊一起走進社區，提供長者居家訪視、慢性病照護與弱勢關懷，也因為東基公益的服務面向很廣，所以需要很多的交通車輛，謝謝每個捐者的善心。

鄭安宏有位女兒嫁到台東，深刻感受東部地區交通的不便，也清楚想要做好偏鄉服務，交通工具是不可或缺的，於是主動致電東基，詢問院方需求後，決定以捐車的方式來支持東基公益事工，讓服務人員能順利地抵達每一個需要被照顧的家庭。這10年來，隨著物價不斷的上漲，車輛金額從最初的50萬元，到近年一輛車要價70萬元，仍是義不容辭地支持著東基公益。

鄭安宏捐贈的每一輛服務車都命名為「星帆號」。源自於他的父親、知名畫家鄭世璠的筆名，代表了「星夜帆影」的意思，這次捐贈的車還掛上「錦翠」兩個字，則是由父親為母親鄭許水金取的別名，紀念已故的父母親。

這10輛社區服務車的用途包含了老人送餐服務、老障關懷服務、居家服務訪視、長照家庭照顧者支持、文化健康站交通，足跡遍布台東市區、東海岸、南迴線、縱谷線及南橫山區。最新的「星帆錦翠號」將會用在東基長照A單位，讓個案管理師能夠持續追蹤服務對象的每一次任務。除了鄭安宏，成為台東媳婦的女兒及其夫婿也一同參與，到場支持父親持續不斷的善行。

