健康網》鹹甜料理有陷阱？ 鹹味遲鈍恐吃下更多鹽

2025/10/15 18:43

食農專家韋恩指出，日本最新研究發現，當食物中同時存在甜味時，人對鹹味的感受會變得遲鈍，導致鹽分不知不覺攝取超標；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕鹹鹹甜甜的料理總讓人食指大動，但你知道嗎？這樣的風味組合其實可能讓你「越吃越鹹」！食農專家韋恩指出，根據日本最新研究發現，當食物中同時存在甜味時，人對鹹味的感受會變得遲鈍，導致攝取的鹽份不知不覺超標。這種味覺誤差在慢性腎臟病（CKD）患者身上更為明顯，提醒未來在減鹽策略中，應將「甜味影響」納入考量。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，人類本能上對於過高的鹹味會產生排斥，這也是身體的自然反應。根據日本京都府立醫科大學草場哲郎助教帶領研究團隊進行的研究，讓健康成人與慢性腎臟病患者分別品嚐不同濃度的鹽水，再比較加糖與不加糖時的味覺反應變化。結果顯示，甜味確實能降低人們對鹽味的敏感度，使得人們對於本該覺得「太鹹」的食物，變得更能接受。

研究中並指出，當健康者喝下5%鹽水時，有約32%的人感到排斥，但若加入糖，比例立刻減至17%；當鹽濃度升至10%，排斥比例由45%降為25%。至於CKD患者的反應更驚人，原本在10%鹽水時僅有15%出現排斥反應，10%的鹽水加糖後，只剩下3%的人覺得太鹹。即使是高於醬油鹽分的20%鹽水，在加入甜味後，受試者僅有約8%的排斥反應。

韋恩說明，此研究結果代表著無論是日常常見的醬菜、醃漬品、醬油膏，或是照燒醬、壽喜燒、蜜汁等「甜鹹風味」料理，都可能讓人在不知不覺中吃下更多鹽分。因此，特別提醒甜味會掩蓋鹽味的強度，切勿因此放鬆警覺而吃進過量食鹽。

