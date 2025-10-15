長輩退化性關節炎老毛病 「高頻熱凝療法」可舒緩疼痛

台北慈濟醫院骨科醫師李宜軒說，民眾可藉游泳運動，維持腿部肌耐力和關節功能。（台北慈濟醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕85歲黃姓老翁患退化性膝關節炎逾10年，長年藉藥物治療、復健等多種非手術治療，效果不彰，甚至服用高劑量止痛藥控制疼痛，靠輪椅代步，台北慈濟醫院骨科醫師評估黃翁已符合換人工關節的條件，但考量年紀及手術風險，最終以自費的「高頻熱凝療法」治療，1週後，黃翁疼痛感緩減7至8成，且順利恢復行走能力。

骨科醫師李宜軒說，退化性關節炎可透過X光查看軟骨縫隙、有無骨刺等，結合身體檢查，觀察關節穩定度、疼痛情況以及是否積水，藉此評估退化程度。中度以前多能藉由藥物、復健、肌力訓練、生活調整與體重控制改善，中晚期患者則可能需要置換人工關節。

李宜軒說，針對不適合手術或不願手術的患者，可採「高頻熱凝療法」止痛，執行方式是在局部麻醉下，以X光定位將電極導針導引至膝蓋的3個主要感覺神經叢，確認目標後，接上電源線輸出高頻電波，藉由熱能與電效應，使引起疼痛的神經失去傳導疼痛的能力，降低疼痛。

李宜軒說，一般「高頻熱凝療法」效果會在術後當下至1週內顯現，普遍可維持半年到2年，因人而異，但若有急性感染、心律調節器患者，或正在服用抗凝血劑者則不適用此治療，需由醫師評估。

李宜軒表示，退化性關節炎盛行率隨年齡增加而升高，60歲以上國人約半數受影響，且有年輕化趨勢，民眾平時可藉游泳、騎腳踏車、股四頭肌運動或瑜珈等低衝擊運動，維持腿部肌耐力和關節功能，若有膝關節不適，應盡早就醫。

高頻熱凝療法以X光定位，將電極導針導引至膝蓋的主要感覺神經叢，藉熱能與電效應，麻痺痛覺神經。（台北慈濟醫院提供）

