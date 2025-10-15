自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

5種運動強化肺部功能 促進呼吸系統健康

2025/10/15 13:50

有5種運動可幫助人強化肺部功能，並促進呼吸系統健康。圖為慢跑示意圖（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕透過一些簡單運動維持肺部健康，可以增強免疫系統並預防疾病。印度時報（TOI）指出，有5種運動可幫助人強化肺部功能，並促進呼吸系統健康。

第一種運動：交替鼻孔呼吸。該運動實施方式是挺直腰板坐下，用拇指堵住1個鼻孔，同時用另1個鼻孔呼吸，解著反過來繼續進行呼吸。每天練習5至10分鐘，可促進鼻腔通氣、改善肺活量。

第二種運動：腹式呼吸。該運動實施方式是舒適坐下或躺下，1隻手放在胸前，另1隻手放在腹部。之後用鼻子吸氣，同時讓腹部隆起，接著輕輕呼氣。每天早晨練習5至10分鐘，可增強橫膈膜，減少效果較淺的胸式呼吸。

第三種運動：慢跑。20至30分鐘的慢跑是很好的有氧運動，可以活躍肺部、改善體能和增強呼吸耐力。

第四種運動：撅嘴呼吸。如果呼吸不順暢，或是在劇烈運動後感到疲憊不堪，那撅嘴呼吸是舒緩肺部好方法。該運動實施方式用鼻子吸氣，然後撅起嘴唇並慢慢吐氣。該運動對於控制呼吸困難以及冷空氣引發的肺部收縮尤其有效。

第五種運動：肋骨擴張。該運動實施方式是雙手叉腰並站直。吸氣同時向外擴張肋骨，維持5秒。然後慢慢吐氣，使肋骨回到起始位置。該運動有助於擴張胸壁，並緩解感冒時常見的胸悶。

