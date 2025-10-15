自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》長榮空服罹史迪爾氏病？醫：不一定

2025/10/15 13:15

近日一名空服員因病過世，部分專家推測是罕見的成人史迪爾氏症。對此前感染科醫師林氏璧有不同看法。示意圖，非當事人。（記者李容萍攝）

近日一名空服員因病過世，部分專家推測是罕見的成人史迪爾氏症。對此前感染科醫師林氏璧有不同看法。示意圖，非當事人。（記者李容萍攝）

〔健康頻道／綜合報導〕長榮空服員病逝的消息令人難過，而近日有網友指出，可能是因為「成人史迪爾氏病」造成這起悲劇。然前感染科醫師林氏璧則認為還沒證實死因，這只是部分醫師的推測，不宜過早揣測。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」說明，史外在新聞上看到史迪爾氏症（Adult-onset Still’s disease），這個罕見的自體免疫疾病的名字，他希望以醫學角度來解說。

林氏璧根據目前看得到的資料，判斷長榮空服員過世，不一定是史迪爾氏症造成；這個病只是醫生一開始懷疑的眾多可能鑑別診斷之一，後來也沒有獲得證實。林氏璧爬梳新聞解析：9月25日當事人便發生發燒與疼痛症狀，醫師初步認為是史迪爾氏症，需要抽血與X光監測，卻查不出病因。到了10月10日，當事人陷入昏迷。

林氏璧表示，史迪爾氏症極為罕見，盛行率約百萬分之二，無特定之實驗室診斷方法，需依賴臨床、實驗室檢查、病程與治療反應綜合判斷，須符合一定的診斷條件，也要排除表現相近之其他疾病，包括感染，腫瘤，其他自體免疫疾病；要確診絕對不是一件容易的事情。「多重器官衰竭」是很多疾病到最後的共同表現，這有太多可能了。史迪爾氏症如果控制不好轉成巨噬細胞活化症候群，就是所謂的免疫風暴的時候，當然有可能這樣表現沒錯，但那只是可能之一。

同時林氏璧澄清，部分媒體說「史迪爾氏症死亡率達3成」，檢視內文：受訪的醫師說「控制不慎出現併發症，死亡率可達一至三成」。對此，林氏璧強調：「不是在說整體死亡率有3成這麼高！」林氏璧補充，一般人使用類固醇等等免疫抑制藥物後，就逐漸改善。如果控制好的病患，整體預後還算是可以的。

林氏璧表示，感染科臨床上有一個疑難雜症叫做「不明原因發燒」（或作不明熱，Fever of unknown origin，縮寫為FUO），常常這樣難以診斷的病患都會被我們看到。這個診斷真的有時不是這麼容易，即使做盡了各種檢查，都不一定有答案。面臨這種狀況的時候，其實對病人，家屬還有醫師都是非常艱難的考驗。

最後林氏璧強調，其實每個人的病情是病人隱私，不管醫院後來有沒有確定查清楚，可能永遠不會知道答案。我只是從現有的報導抽絲剝繭一下，希望大家不要對這個這幾天新聞忽然狂報的疾病有所誤解，也不要被過度渲染的字眼嚇到。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中