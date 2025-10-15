健康網》長榮空服罹史迪爾氏病？醫：不一定

近日一名空服員因病過世，部分專家推測是罕見的成人史迪爾氏症。對此前感染科醫師林氏璧有不同看法。示意圖，非當事人。（記者李容萍攝）

〔健康頻道／綜合報導〕長榮空服員病逝的消息令人難過，而近日有網友指出，可能是因為「成人史迪爾氏病」造成這起悲劇。然前感染科醫師林氏璧則認為還沒證實死因，這只是部分醫師的推測，不宜過早揣測。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」說明，史外在新聞上看到史迪爾氏症（Adult-onset Still’s disease），這個罕見的自體免疫疾病的名字，他希望以醫學角度來解說。

林氏璧根據目前看得到的資料，判斷長榮空服員過世，不一定是史迪爾氏症造成；這個病只是醫生一開始懷疑的眾多可能鑑別診斷之一，後來也沒有獲得證實。林氏璧爬梳新聞解析：9月25日當事人便發生發燒與疼痛症狀，醫師初步認為是史迪爾氏症，需要抽血與X光監測，卻查不出病因。到了10月10日，當事人陷入昏迷。

林氏璧表示，史迪爾氏症極為罕見，盛行率約百萬分之二，無特定之實驗室診斷方法，需依賴臨床、實驗室檢查、病程與治療反應綜合判斷，須符合一定的診斷條件，也要排除表現相近之其他疾病，包括感染，腫瘤，其他自體免疫疾病；要確診絕對不是一件容易的事情。「多重器官衰竭」是很多疾病到最後的共同表現，這有太多可能了。史迪爾氏症如果控制不好轉成巨噬細胞活化症候群，就是所謂的免疫風暴的時候，當然有可能這樣表現沒錯，但那只是可能之一。

同時林氏璧澄清，部分媒體說「史迪爾氏症死亡率達3成」，檢視內文：受訪的醫師說「控制不慎出現併發症，死亡率可達一至三成」。對此，林氏璧強調：「不是在說整體死亡率有3成這麼高！」林氏璧補充，一般人使用類固醇等等免疫抑制藥物後，就逐漸改善。如果控制好的病患，整體預後還算是可以的。

林氏璧表示，感染科臨床上有一個疑難雜症叫做「不明原因發燒」（或作不明熱，Fever of unknown origin，縮寫為FUO），常常這樣難以診斷的病患都會被我們看到。這個診斷真的有時不是這麼容易，即使做盡了各種檢查，都不一定有答案。面臨這種狀況的時候，其實對病人，家屬還有醫師都是非常艱難的考驗。

最後林氏璧強調，其實每個人的病情是病人隱私，不管醫院後來有沒有確定查清楚，可能永遠不會知道答案。我只是從現有的報導抽絲剝繭一下，希望大家不要對這個這幾天新聞忽然狂報的疾病有所誤解，也不要被過度渲染的字眼嚇到。

