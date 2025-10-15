台中百歲人瑞耳聰目明行動自如 養生秘訣：要活就要動

百歲人瑞劉國身體硬朗，開心跟兒孫合照。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕重陽節將至，台中市副市長黃國榮今（15）日至神岡區北庄社區關懷據點祝賀100歲人瑞劉國，致贈市府重陽敬老禮金1萬元，並轉贈中央重陽賀禮金鎖片。劉國務農多年，他參加關懷據點近20年，個人養生長壽的秘訣，包括：飲食定時定量、早睡早起，參加關懷據點活絡身心，因為要活就要動。

劉國目前跟兒孫四代八口同堂，他年少務農鍛鍊健康體魄，保持正常作息，2007年北庄關懷據點設立，劉國就跟妻子一起參加，妻子往生後，劉國依舊天天到據點同樂，也擅長摺紙，延緩手部退化。他成為全班老大哥，見到多名老同學相繼離世，不免感傷。

請繼續往下閱讀...

黃國榮說，神岡區目前有11名百歲人瑞，見到劉國身體硬朗，還能自己行走，他每天到社區關懷據點唱歌跟學日語，身心愉快，是養生之道。

劉國的孫媳婦方小姐指出，住家頂樓是阿公的開心農場，種植許多蔬菜，但這兩年腿部退化，比較不能爬樓梯，阿公除了重聽跟腿部退化，仍維持健康，能自行到社區關懷據點上課，生活還能自理，減輕家人許多照護壓力。

台中市副市長黃國榮（前排左三）至神岡區北庄社區關懷據點祝賀100歲人瑞劉國。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法