別只吃纖維！研究建議奇異果、西梅乾緩解便秘 氧化鎂有助益

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項為醫師提供的最新便秘治療指南指出，每天吃幾顆奇異果，並飲用富含礦物質的水，比僅僅擔心高纖維飲食，更能有效緩解便秘。該指南也建議，氧化鎂（magnesium oxide）補充劑有助於改善相關症狀。

根據英國廣播公司（BBC）報導，研究人員表示：至今為止，醫師治療便秘患者的指南有限且過時，主要集中在增加膳食纖維和飲水量的建議上。這份新指南基於對現有75項臨床試驗的分析，並由專家小組審核。

倫敦國王學院的研究人員在檢視所有現有證據後，制定了這份新指南。他們表示，除了「在飲食中增加更多纖維」的標準建議外，還有更多方法可以促進腸道蠕動。研究主要作者、倫敦國王學院營養學教授迪米迪博士（Dr. Eirini Dimidi）指出，新指南建議將重點放在水果和飲品上，而非費心去尋找超市裡最新的益生菌（probiotics），或在飲食中添加各種纖維。

根據英國國民保健署（NHS）的說法，若過去1週排便少於3次，或排便頻率低於平時，即為便秘。在廁所用力或感覺未完全排空也可能是便秘的跡象。迪米迪博士表示，人們可能會報告多達30種不同的便秘症狀。據統計，每10人中就有1人受長期便秘困擾，嚴重影響生活品質。

每日2至3顆奇異果 增加糞便體積與含水量

迪米迪博士建議，每天吃2至3顆奇異果，或8至10顆西梅乾（prunes），可改善便秘。她解釋，即使去皮，奇異果也富含纖維，其纖維會以一種增加糞便體積的方式影響腸道，進而引發腸道收縮。奇異果也能增加腸道中的水分含量，軟化糞便。每天吃8至10顆西梅乾和一些裸麥麵包也有類似效果。

她補充說，飲用礦泉水比自來水更能有效緩解便秘，關鍵礦物質是具有通便效果的鎂。這也是研究發現氧化鎂補充劑具有多種益處的原因，包括減輕下腹疼痛、腹脹、排便費力，並使排便更順暢。至於益生菌，指南指出，某些種類雖能改善部分症狀，但許多不同益生菌株的影響仍缺乏研究。

