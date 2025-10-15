7旬翁流感併發肺炎命危 醫師籲及早接種疫苗

光田醫院總院長王乃弘率先施打流感疫苗。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名70多歲老翁，長年有慢性阻塞性肺病及心律不整；日前發燒氣喘，家屬緊急將他送到光田綜合醫院。經胸腔內科醫師簡格凌檢查，確診為A型流感，且併發肺炎，胸部X光片更顯示大片白霧，呼吸功能急遽惡化，安排住院治療，保住性命。簡格凌呼籲，預防重症的最好方法就是「接種疫苗」，雖無法百分之百避免感染，但能大幅降低重症風險，不僅能保護自己也保護家人。

簡格凌指出，老翁因慢性阻塞性肺病導致原本肺功能就差，此次流感使呼吸道症狀嚴重，更須依靠氧氣面罩維持呼吸，投予抗病毒藥物與抗生素，但仍因併發症多，恢復相當緩慢，住院兩週才穩定出院。他提醒，這就是典型的流感重症案例，若再晚一點送醫，後果難料。

流感高風險族群，如：糖尿病患者、長期使用免疫抑制劑者、癌症治療中病人，甚至心血管疾病或慢性肺病患者，一旦感染流感，重症與死亡風險都會顯著上升。

簡格凌說，近期甚至收治過一名28歲年輕患者，確診流感後同樣因呼吸困難需要住院治療，每年秋冬流感流行期，醫院都會收治不少因流感引發肺炎或急性呼吸衰竭的病人，有些甚至必須插管進加護病房，對患者與家屬都是沉重負擔。

除了流感疫苗，COVID-19疫苗也不可忽視，建議民眾應儘早完成兩種疫苗接種，不僅能提升防護力，也能避免引發重症，尤其65歲以上長者、6個月以上幼兒、孕婦及慢性病患者，都是政府公費疫苗的對象，應把握時間完成接種。

光田醫院醫師簡格凌指出，老翁流感併發肺炎，胸部X光片更顯示大片白霧。（記者張軒哲攝）

