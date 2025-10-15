自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

7旬翁流感併發肺炎命危 醫師籲及早接種疫苗

2025/10/15 11:49

光田醫院總院長王乃弘率先施打流感疫苗。（記者張軒哲攝）

光田醫院總院長王乃弘率先施打流感疫苗。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名70多歲老翁，長年有慢性阻塞性肺病及心律不整；日前發燒氣喘，家屬緊急將他送到光田綜合醫院。經胸腔內科醫師簡格凌檢查，確診為A型流感，且併發肺炎，胸部X光片更顯示大片白霧，呼吸功能急遽惡化，安排住院治療，保住性命。簡格凌呼籲，預防重症的最好方法就是「接種疫苗」，雖無法百分之百避免感染，但能大幅降低重症風險，不僅能保護自己也保護家人。

簡格凌指出，老翁因慢性阻塞性肺病導致原本肺功能就差，此次流感使呼吸道症狀嚴重，更須依靠氧氣面罩維持呼吸，投予抗病毒藥物與抗生素，但仍因併發症多，恢復相當緩慢，住院兩週才穩定出院。他提醒，這就是典型的流感重症案例，若再晚一點送醫，後果難料。

流感高風險族群，如：糖尿病患者、長期使用免疫抑制劑者、癌症治療中病人，甚至心血管疾病或慢性肺病患者，一旦感染流感，重症與死亡風險都會顯著上升。

簡格凌說，近期甚至收治過一名28歲年輕患者，確診流感後同樣因呼吸困難需要住院治療，每年秋冬流感流行期，醫院都會收治不少因流感引發肺炎或急性呼吸衰竭的病人，有些甚至必須插管進加護病房，對患者與家屬都是沉重負擔。

除了流感疫苗，COVID-19疫苗也不可忽視，建議民眾應儘早完成兩種疫苗接種，不僅能提升防護力，也能避免引發重症，尤其65歲以上長者、6個月以上幼兒、孕婦及慢性病患者，都是政府公費疫苗的對象，應把握時間完成接種。

光田醫院醫師簡格凌指出，老翁流感併發肺炎，胸部X光片更顯示大片白霧。（記者張軒哲攝）

光田醫院醫師簡格凌指出，老翁流感併發肺炎，胸部X光片更顯示大片白霧。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中