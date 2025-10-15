吸菸頭頸癌風險恐飆升25倍 國健署：加熱菸無法減害

吸菸者罹患頭頸癌的風險約為非吸菸者的5至25倍。（資料照、歐新社）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署日前公布14品項加熱菸品的健康風險評估，且業者已拿到上市前文件核定。國健署菸害防制組長羅素英提醒，吸菸者罹患頭頸癌的風險約為非吸菸者的5至25倍；且加熱菸同樣是菸草製品，除含有尼古丁、具成癮性外，還有多項有毒物質，都會對人體健康造成危害，更不存在「減害」一說。

羅素英說明，「菸害防制法」修法後，前面禁用電子煙、納管加熱菸，且傳統紙菸與加熱菸除了會增加肺癌風險、影響呼吸功能外，也會嚴重影響口腔外觀、吞嚥、語言等。

此外，羅素英指出，吸菸者罹患頭頸癌的風險約為非吸菸者的5至25倍，罹病風險隨菸齡與每日吸菸量增加而升高，即使一天抽不到3支菸，風險也會增加50%。世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構建立的全球癌症統計資料庫更顯示，2022年全球頭頸癌新增逾90萬例、有超過40萬人因此死亡。

羅素英強調，除傳統紙菸外，加熱菸也是由菸草製成，除含有尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，都會對人體健康造成危害，且其中的聚合物濾材加熱到約攝氏90°C時，就會釋出急毒性與高毒性物質「甲醛氰醇」，且即使濃度很低，也具有高毒性。

另羅素英也提到，熱菸的使用方式，也可能會讓使用的時間間隔縮短，反而更增加使用者對尼古丁和其他有害化學物質的攝入量，目前更沒有科學實證顯示加熱菸對健康危害低於其他菸品。

因此，羅素英呼籲，民眾可善用國健署提供的多元戒菸服務，目前全台有近2,700家合約醫事機構，包括醫院、診所、衛生所及藥局，提供專業的戒菸服務，去年利用門診戒菸服務的吸菸者計43萬人次、11.8萬人，平均一個人就診3次以上，約有3成戒菸成功。

羅素英說，民眾也可撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」，諧音為「戒菸撥63」；或利用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），透過電話及網路的便利性與隱密性，結合專業諮商及心理支持，由專業諮詢人員協助量身打造個人戒菸計畫。

