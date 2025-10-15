自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》長榮空服案如大S翻版 醫：錯過搶命關鍵

2025/10/15 11:37

長榮航空驚傳空服員抱病執勤卻於返台後住院離世事件，引起輿論熱議。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇認為MedLink應即刻啟用，「就醫積極，結果可能很不一樣。」（資料照）

長榮航空驚傳空服員抱病執勤卻於返台後住院離世事件，引起輿論熱議。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇認為MedLink應即刻啟用，「就醫積極，結果可能很不一樣。」（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕近日長榮空服員過世的意外，除了疑似疾病「史迪爾氏症」備受討論外，勞工權益與機上處置過程也成為各界關注焦點。其中在空服員表示嚴重不適時，卻未啟動「MedLink」（航空遠距醫療支援），台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇認為MedLink該用就要用，且用年初的大S狀況比較，「就醫積極、處理若再快一些，結果可能很不一樣。」

姜冠宇在粉專「姜冠宇醫師」表示，機上或船上，該啟用MedLink就該啟動，不要不敢用。他認為這事件，和今年年初大S的流感重症事件頗有異曲同工。「重點是：就醫積極、處理若再快一些，結果可能很不一樣。」

姜冠宇表示，MedLink型服務的流程，是啟動後與地面醫療連接。不只是急call地面醫療為降落做準備，地面醫療也可以醫師遠端指示做機上、船上現場處置指引，用最有限的的資源爭取時間。哪怕這是任何國家機場駐點急診、醫療站的接應。所以這是即時性醫療的問題剛剛和「台灣觀光醫療發展協會」的理事長聊過：過往經驗，很多人員遇到最大的問題就是「不敢用」。這個就是「就醫可及性的自我設限」。

姜冠宇希望，這件事情包含國際轉診通路，未來還能夠在宣導上更加強化。現在流感季也到了，我們長途航班上很有可能有重症變化者，登機前還不是很在乎早期不適徵兆；但是在超過8到10小時的航班中其實就可以進展到病危。

姜冠宇提醒，從當事人一有不舒服，第一分鐘就開始在倒數了。他建議寫在機上起飛前的宣導裡，而且國內航空與海上業者都適合。「危險徵象的自我辨識，跟機上安全守則是一樣重要的。」

