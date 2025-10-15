自由電子報
健康 > 杏林動態

新竹台大分院MR科技助病人「親眼看見」病灶 提升醫病溝通

2025/10/15 11:41

新竹台大分院大腸直腸外科團隊結合混合實境技術，創新醫病溝通方式，提升病人參與與理解。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院大腸直腸外科團隊結合混合實境技術，創新醫病溝通方式，提升病人參與與理解。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕手術治療前，病患心情往往焦慮不安，只能聽醫師說明，憑想像來理解自己體內發生了什麼事。現在，新竹台大分院透過最新混合實境（MR）科技，讓病人「親眼看見」自己的病灶與手術路徑，期讓醫病之間的溝通，更清楚、更有信任。

新竹台大分院表示，大腸直腸外科團隊導入微軟「HoloLens 2」混合實境裝置，結合智捷醫學科技的AI影像技術「Anatomy Cloud」與中華電信5G網路傳輸，建構出新一代醫療輔助系統。透過此系統，病人的CT或MRI檢查影像可即時轉換為高精度的3D立體影像，醫師可於空間中標示腫瘤位置、重要組織及預計手術區域，與病人進行視覺化的互動式溝通。

院長洪冠予表示，智慧醫療的發展不只是科技創新，更是回歸病人本位的醫療服務。混合實境技術幫助病人更直觀地理解病情與治療方案，進而主動參與醫療決策，提升知情同意品質與就醫滿意度。我們會持續攜手產業夥伴，打造更人性化、智慧化的醫療服務環境。

此項技術導入後，大幅改變了病人接受手術說明的方式。從過去依賴手繪或口頭解釋，如今透過立體影像親眼理解病灶，病人能從不同角度觀察自己身體內部的變化，並與醫師即時討論與確認。

大腸直腸外科主治醫師廖御佐指出，使用混合實境技術後，病人更願意主動發問，醫師也能即時回應，雙方的溝通變得更自然、有互動，這樣的溝通模式不僅降低術前焦慮，也強化了醫病之間的互信基礎。這是科技真正走進醫療核心的體現。

洪冠予強調，未來新竹台大分院將持續推展混合實境技術於其他外科與臨床領域應用，深化智慧醫療的服務範疇，打造更安全、人性化的就醫體驗。

新竹台大分院運用「Anatomy Cloud」系統，病人可從不同角度觀察自身腫瘤與手術計畫的立體影像，提升理解度與安心感。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院運用「Anatomy Cloud」系統，病人可從不同角度觀察自身腫瘤與手術計畫的立體影像，提升理解度與安心感。（新竹台大分院提供）

