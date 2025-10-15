屏東醫院強化急重症醫療量能 國際醫療包機成功救援

在屏東醫院全力照護下，搭乘國際醫療專機返台治療的陳先生（戴紅帽者）已經完全康復。（衛福部屏東醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東醫院持續強化急重症醫療量能，讓救命的最後防線更加穩固，年逾80歲的陳姓縣民出國旅遊，因蜂窩性組織炎感染併發敗血性休克，搭乘國際醫療專機返台後，由救護車直送屏東醫院，最終康復出院。

屏東醫院重症醫療團隊主任葉東奇表示，這位陳先生8月到中國山西旅遊，因感染併發敗血性休克，心跳停止於當地醫院急救後仍病況危急，家屬在屏東縣政府衛生局局長張秀君協助下，順利申請並搭乘國際醫療專機返台，專機於高雄小港機場落地後立即由救護車直送屏東醫院。

因醫療團隊事前已掌握病情資料，全程與專機團隊無縫銜接，病人抵院後直入加護病房，在重症團隊精心照護下，血壓與心跳逐漸穩定，成功拔管轉入普通病房，在住院治療約1個月後，康復出院，目前恢復良好，還繼續計畫出國旅遊。

衛生局長張秀君也說，此次跨國醫療後送過程展現屏東醫療體系的整合與效率，從政府協調、專機接送到醫院即時接手，充分展現地方醫療量能的成熟與信任感。能夠讓返鄉治療的病人重獲新生，是整個醫療團隊共同努力的成果。

屏醫近年積極在設備升級、團隊整備與流程優化上，全面提升重症醫療品質，葉東奇表示，包括導入持續性腎臟替代治療、血液淨化術及內毒素吸附、主動脈內氣球幫浦、低溫治療/體溫管理、高階呼吸器、無創血流動力學監測、床邊超音波、支氣管鏡與困難氣道設備等，提供最精準與即時的診斷與治療。

屏東醫院院長王森稔也說，加護醫療多專科整合照護，重大外傷手術團隊、心導管團隊、腦中風團隊、緊急血管攝影及栓塞團隊隨時待命，黃金時間搶救病患。更與高雄醫學大學附設醫院建立「綠色通道」，重症病患能在最短時間直通治療區域，減少轉診與等待時間。

屏東醫院院長王森稔關心陳先生（戴紅帽者）。（衛福部屏東醫院提供）

