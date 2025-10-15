自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

類機械手臂手術器械切除肝癌 價錢僅達文西1/3

2025/10/15 09:50

駐診在李綜合醫院的中榮外科主治醫師吳坤達使用韓國多關節手術器械系統進行微創。（記者張軒哲攝）

駐診在李綜合醫院的中榮外科主治醫師吳坤達使用韓國多關節手術器械系統進行微創。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中大甲一名50多歲罹患肝癌的林姓男子，長期在其他醫院治療，腹部難耐，轉而到李綜合醫院要求開刀，經過外科醫師檢查後評估，自費使用韓國多關節手術器械系統（ArtiSential™）進行微創肝臟切除手術。手術類機械手臂系統，在腹部打4個小洞，最小傷口僅約3公分，費用只有達文西機器人的三分之一，術後患者恢復良好，住院僅5天即能出院，回診追蹤狀況穩定。

駐診在李綜合醫院的台中榮總外科主治醫師吳坤達表示，患者被診斷出肝癌後，長期在他院接受治療肝癌栓塞治療，日前到診間時透露，他腹部非常痛，希望能採取其他的治療，因此，幫患者進一步檢查評估後，除了確認肝癌腫瘤大小，同時發現腎臟出現腎衰竭的徵狀，與患者討論後，決定採用韓國類機械手臂手術器進行微創手術切除肝臟。

吳坤達說，該項新型多關節手術在台灣推行約一年多，能有效縮小傷口、縮短恢復時間，且費用只有達文西機器人的三分之一。

吳坤達指出，與達文西機器人代表的機械人手術比較，該多關節器械就類似機械手臂手術，同樣保留人的整隻手擁有7個關節的自由度，包括肩、肘、腕、抓握等，差別在於達文西手術是機器人操作，但多關節器械則是把操縱手感還給外科醫師本身，韓國多關節手術器整體設備成本更為親民，能廣泛應用於膽囊切除、消化性潰瘍補修、肝臟與腸胃道相關等多種腹腔鏡手術。

一名男子罹患肝癌，外科醫師吳坤達使用類機械手臂手術器械切除肝腫瘤。（記者張軒哲攝）

一名男子罹患肝癌，外科醫師吳坤達使用類機械手臂手術器械切除肝腫瘤。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中