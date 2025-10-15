蛋白尿不等於腎臟病 卻是腎臟健康警訊

中榮嘉義分院家庭醫學科醫師白元懿表示，並非所有蛋白尿都代表腎臟病變，卻是提醒重視腎臟健康的重要警訊。（中榮嘉義分院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕45歲張先生健康檢查發現尿液檢查，呈現「蛋白尿」，檢驗單同時提示「腎臟功能疑似異常」，讓他擔心腎臟可能出現問題，到醫院進一步檢驗；篩檢結果顯示腎功能正常，讓他安心不少。醫師說，並非所有蛋白尿都代表腎臟病變，卻是提醒重視腎臟健康的重要警訊，藉由重複檢驗與後續追蹤，及早辨識異常，延緩腎臟惡化，守護生活品質。

台中榮總嘉義分院家庭醫學科醫師白元懿表示，腎臟的腎絲球就像「濾水器」，能將血液中的廢物過濾出去，同時保留有用物質如蛋白質。正常情況下，尿液中幾乎檢測不到蛋白質，但若腎絲球或腎小管功能異常，就可能出現蛋白尿。

請繼續往下閱讀...

不過，並非所有蛋白尿都代表腎臟病變，例如劇烈運動、發燒、急性疾病或脫水等，都可能造成暫時性的「良性蛋白尿」，在休息或補水後即可改善，不會造成長期損害。

白元懿指出，根據國健署資料，國內20歲以上成人約每8人就有 1 人罹患慢性腎臟病，盛行率超過12％，且逾9成早期患者並不自知。民眾常以「小便有泡泡」判斷腎臟異常，事實上泡泡也可能因尿液濃縮、排尿速度快或馬桶清潔劑殘留造成，並非都是蛋白尿，因此仍需透過專業檢驗才能正確判斷。

臨床上，蛋白尿是判斷腎臟損傷的重要指標之一，若持續存在或伴隨腎功能下降，就需高度懷疑慢性腎臟病，常見危險因子包括糖尿病、高血壓、長期使用止痛藥、腎臟炎或家族病史等。

白元懿提醒，面對蛋白尿不必過度恐慌，關鍵在於正確檢驗與持續追蹤，若檢查顯示有蛋白尿，應至醫院追蹤確認，排除暫時性因素；若確診腎臟功能受損，則需積極控制血壓、血糖、血脂，並養成良好生活習慣，包括減少鹽分、戒菸、規律運動，並避免長期自行服用止痛藥或偏方藥物。

