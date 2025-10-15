健康網》百萬網紅醫揭天然抗老食材！ 杏仁能減皺又抗曬

研究發現，每天適量食用杏仁，能減少皺紋深度、改善膚色，甚至增強皮膚抵抗紫外線的能力；示意圖。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕吃對食物也能幫肌膚抗老？美國百萬網紅皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名 Andrea Suarez，音譯安德莉亞・蘇亞雷斯）指出，皮膚並非單純外觀問題，而是維持身體防禦與保濕功能的重要器官。她引用臨床研究發現，每天適量食用杏仁，能減少皺紋深度、改善膚色，甚至增強皮膚抵抗紫外線的能力。

德瑞醫師（Dr. Dray）是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有255萬位訂閱者，其影片「每天吃這個可以自然消除皺紋」，吸引60多萬人次觀賞。

均衡飲食可延緩老化 勿輕忽外在影響

德瑞醫師解釋，皮膚老化來自兩大來源，分別為「內在老化」（基因、荷爾蒙、新陳代謝）與「外在老化」（紫外線、污染、生活方式、飲食）。其中外在因素影響最大，尤其陽光、空氣污染與高糖飲食，都會加速皮膚中活性氧（ROS）累積，使脂質氧化、DNA受損、屏障脆弱。

她提醒，不要低估均衡飲食與營養在延緩老化中的力量，這些營養能直接影響皮膚細胞健康與修復速度。

杏仁富含維他命E與健康脂質 可維持皮膚屏障

杏仁被視為天然的抗老食物之一，富含脂溶性抗氧化劑─維他命E（α-生育酚）。

德瑞醫師說明，維他命E會嵌入皮膚細胞的脂質膜中，抵抗活性氧的破壞。杏仁同時含有角鯊烷、β-穀固醇（β-sitosterol）、鎂、錳與植物蛋白質，並提供多不飽和與單不飽和脂肪酸，有助於防止經表皮水分流失，維持皮膚彈性與光澤。

她表示，當飲食失衡時，皮膚往往最先反映出身體的狀態，相反地，攝取足夠抗氧化營養素，能幫助皮膚自我修復，讓屏障功能更穩定。

研究實證：每天59克杏仁 皺紋減少近1成

德瑞醫師指出，2019 年發表於《Phytotherapy Research》（植物治療研究期刊）的隨機對照研究中，28 名停經後女性每日攝取總熱量20％來自杏仁（約59克），16週後，皺紋深度平均減少9%。

2021年刊登於《Nutrients》（營養學期刊）的後續研究也顯示，連續 24週食用杏仁的族群，不僅皺紋顯著減少，黑色素沉著改善、膚色更均勻。

研究人員推測，維他命E可抑制生成色素的酪胺酸酶、增加抗氧化物質胱甘肽，進而改善膚色與皮膚緊緻度。

2021年《Journal of Cosmetic Dermatology》（美容皮膚科學期刊）觀察18至45歲亞洲女性，連續12週每天吃1.5盎司（約42 克）杏仁者，其皮膚對 UV 輻射的耐受度上升，顯示杏仁中的抗氧化成分可能增強防曬力。

德瑞醫師指出，這些研究雖僅在短期內觀察，但結果一致，顯示食物中的抗氧化營養確實能改善皮膚健康。

美國百萬網紅醫師德瑞提醒，即使每日飲食再均衡，防曬仍是最有效的抗老策略，外出時務必做好防護；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

不吃杏仁也能抗老 關鍵在均衡與防曬

若對杏仁過敏，可從葵花籽、酪梨、深綠蔬菜等食物攝取維他命E與多酚。

她提醒，保養不是只靠保養品，也不是靠單一食物，而是整體生活習慣的結果，即使每日飲食再均衡，防曬仍是最有效的抗老策略，外出時務必做好防護。

