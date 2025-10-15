自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》持續發燒不能等 醫：非多喝水、吞退燒藥搞定

2025/10/15 12:10

健康網》持續發燒不能等 醫：非多喝水、吞退燒藥搞定

持續發燒又找不出病因，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，傳染、自體免疫、發炎性疾病，不能拖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕史迪爾氏症候群（AOSD）可奪命，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，不是每一種發燒，都能靠「多喝水＋退燒藥」搞定。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，體溫一再飆高、抽了無數次驗血單仍說不出名字，真正可怕的不是燒不退，而是做一堆檢查還是查不出病因，往往這個病的致命性大幅提升。

根據世界衛生組織2025年報告指出：2023年全球每6起實驗室確診的細菌感染，就有1起對常見抗生素產生抗藥性。而且2018-2023年間，監測的病原/抗生素組合中，超過4成出現上升趨勢。這代表「打一針就退、吃一顆就好」的時代，真的在退場。

哪些是凶手級？像是有3-4成的病因來自於感染，黃軒說，這也是最常見也最能奪命，如肺外型結核、心內膜炎、肝膿瘍／侵襲性克雷白氏菌、慢性病毒感染。

其次是自體免疫／發炎性疾病，黃軒表示，這類最會偽裝了。成人史迪爾氏症候群被延誤時，可能引發巨噬細胞活化症候群（MAS），一下子就多器官失控；巨細胞動脈炎會頭痛、視力模糊、紅血球沉降速率極高，未治療可能失明；還有結節性多動脈炎、系統性紅斑狼瘡都是不好惹的疾病。

有些惡性腫瘤約有1-2成也是發燒，黃軒舉例，淋巴瘤除了發燒外，夜間盜汗、體重下降；白血病／骨髓增生疾病，可從從血球型態與骨髓檢查找破綻； 腫瘤壞死熱會造成組織壞死釋放發炎物質，發燒像「無形火」。

黃軒也再次叮嚀，「發燒」是身體按下的「警鈴」；但不見得，吃個退燒藥就會好了。現在，抗藥性抗生素（AMR）上升、病毒潛伏、免疫失控不稀奇的今天，我們更需要懂得分辨「哪種發燒，是不能等」的。

