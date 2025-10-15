自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》別小看腹部超音波！ 5大隱藏疾病一次揪出

2025/10/15 12:32

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，從沉默進行的肝臟病變、常見的膽囊結石、危險的腎臟水腫，到難以察覺的胰臟發炎，甚至是代表全身狀況的腹水積液，都能在影像中被早一步發現。（圖取自freepik）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，從沉默進行的肝臟病變、常見的膽囊結石、危險的腎臟水腫，到難以察覺的胰臟發炎，甚至是代表全身狀況的腹水積液，都能在影像中被早一步發現。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕看似簡單的腹部超音波，其實能揭露身體許多隱藏的健康警訊！秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，不管是肝臟病變、膽囊結石、腎水腫，到難以察覺的胰臟發炎，甚至是代表全身狀況的腹水積液，都能在影像中被發現，可在問題惡化前，即時介入、提早治療。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，腹部超音波5大檢查重點：

1.肝臟病變最常見

這可能是腹部超音波最重要也最常被檢查的項目！肝臟是人體最大的器官，超音波可以清楚看到肝臟的大小、形狀和內部結構。

很多患者一開始只覺得「定期檢查而已」，但仔細觀察會發現，脂肪肝、肝硬化、肝腫瘤都能透過超音波及早發現，這就是預防醫學的價值！更重要的是，肝臟問題通常是漸進式的，不像急性發炎那樣突然出現症狀。

2.膽囊結石一目了然

為什麼膽囊結石這麼容易被超音波發現？因為結石在超音波下會呈現強烈的白色回音，就像「小石頭」一樣清楚可見！黃士維觀察到很多患者一開始以為右上腹悶痛只是胃不舒服，但超音波檢查就發現滿滿的膽結石。特別注意的是，膽結石通常會隨著體位改變而移動，而且在超音波下會產生特殊的「聲影」現象！

3.腎臟水腫要小心

腹部超音波對腎臟檢查格外有價值。它能清楚顯示腎臟的大小、形狀，以及是否有水腫（腎盂積水）的狀況。正常的腎臟在超音波下有固定的回音模式，但如果出現積水，會看到明顯的黑色液體區域，就像腎臟內部「淹水」一樣。有些患者初期只覺得腰痛或排尿不順，但隨著積水加重，腎功能會逐漸受損。超音波能在症狀還不明顯時就發現問題！

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，腹部超音波對腎臟檢查格外有價值：它能清楚顯示腎臟的大小、形狀，以及是否有水腫（腎盂積水）的狀況。（圖取自freepik）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，腹部超音波對腎臟檢查格外有價值：它能清楚顯示腎臟的大小、形狀，以及是否有水腫（腎盂積水）的狀況。（圖取自freepik）

4.胰臟發炎難察覺

黃士維表示，很多胰臟問題都能透過腹部超音波初步診斷！尤其胰臟位置比較深層，平常很難從外表判斷是否有問題，但超音波可以觀察到胰臟的厚度、回音強度，以及周圍是否有發炎的跡象。檢查的特色是胰臟發炎時會腫大、回音會改變、有時會看到積液。有些患者會誤以為上腹痛是胃病，但如果胃藥效果不好，很可能是胰臟在「抗議」！特別是有飲酒習慣或膽結石病史的人，更要注意胰臟健康。

5.腹水積液要追蹤

腹部超音波最敏銳的功能之一就是偵測腹水！即使只有少量的液體積聚，在超音波下都會呈現明顯的黑色區域。正常情況下腹腔內應該是「乾燥」的，如果出現積液，可能代表肝硬化、心臟衰竭、腎臟病變或腫瘤等嚴重問題。腹水的特徵是：會隨重力流動、在不同姿勢下位置會改變、量多時會讓肚子明顯脹大。

黃士維提醒，不要等到身體出狀況才後悔，應該把腹部超音波加入年度健檢清單中。

