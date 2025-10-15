健康網》免疫失調身心亮紅燈 醫揭身體求救5警訊

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提醒，免疫失調不僅讓你感冒不斷，還會牽動荷爾蒙、腸道與情緒健康。若經常出現疲倦、腸胃不適、皮膚過敏、情緒低落、月經紊亂等現象，就該開始調理體質。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕總是覺得容易累、腸胃不舒服、皮膚敏感，甚至情緒也變得起伏不定？小心，這可能不是單純壓力大，而是免疫系統在「求救」！鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提醒，免疫失調不僅讓你感冒不斷，還會牽動荷爾蒙、腸道與情緒健康。若經常出現疲倦、腸胃不適、皮膚過敏、情緒低落、月經紊亂等現象，就該開始調理體質。

周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」指出，這5大症狀可能是免疫失調的信號：

請繼續往下閱讀...

1.經常疲倦沒精神：睡再多還是累，注意力難集中。

2.腸胃反覆不適：容易腹瀉、脹氣或腸道敏感。

3.皮膚容易過敏：季節變化就紅腫搔癢，或濕疹常復發。

4.情緒易焦躁低落：莫名心煩、易怒或感覺低氣壓。

5.女性月經紊亂：週期不穩、經前不適、經痛變嚴重。

周宗翰表示，如果常出現上述症狀，不只是生活太忙，可能是免疫系統開始「失衡」了！中醫調整免疫重視「調氣養脾、疏肝解鬱、去濕排寒」，這5點務必記下來：

1.保暖脾胃，避免冰冷生冷食物：尤其是女生與腸胃敏感者，夏天更不能狂吃冰飲。

2.每天睡前泡腳10分鐘：促進下肢循環、改善肝腎功能與內分泌穩定。

3.平日按壓足三里、太衝穴：足三里補脾益氣、太衝舒肝理氣，提升免疫穩定力。

4.湯品加點黃耆＋黨參：黃耆補氣固表、黨參健脾益中，日常保養不補過頭。

5.壓力大時練練腹式呼吸＋耳朵按摩：疏解自律神經，穩定情緒，也能幫助睡眠更深沉。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法