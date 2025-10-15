健康網》白內障不只視線模糊 醫揭恐連帶傷記憶思考

眼科醫師粘靖旻提醒，當視力受損，大腦接收的刺激減少、活動下降，久而久之會影響記憶力、專注力與思考速度；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否發現家中長輩視力變差後，記性與反應也大不如前？高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，白內障不只是眼睛問題，研究顯示，它與認知功能下降息息相關。當視力受損，大腦接收的刺激減少、活動下降，久而久之會影響記憶力、專注力與思考速度。

大腦輸入減少，活化區域跟著萎縮

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」指出，白內障讓世界變得模糊不清，大腦接收到的視覺訊息大幅減少。

粘靖旻說，這就像一台電腦缺乏資料輸入，處理區域會慢慢退化。研究發現，視力受損的長者，其大腦灰質密度顯著低於同齡健康族群。視覺刺激不足，就像肌肉不運動會萎縮一樣，大腦也會因此「生鏽」。

認知負荷過重，腦力資源被大量消耗

當看東西變模糊，大腦必須額外耗能辨認影像。粘靖旻說，這種持續的「過度專注」會消耗大量腦部資源，使原本用於記憶、學習及思考的能量被分散。久而久之，容易出現記憶力下降、反應變慢等狀況。

社交隔離，加速認知退化

許多長者因看不清楚而減少出門，避免與人互動，導致社交圈逐漸縮小。粘靖旻提醒，社交刺激是維持大腦活力的重要關鍵。若因視力障礙導致活動量與人際交流減少，腦部退化會更快。

睡眠品質惡化，影響大腦修復

白內障影響眼睛對光線的感知，容易干擾生理時鐘，使部分患者出現睡眠障礙。深度睡眠是大腦進行記憶整合與清除代謝廢物的關鍵時段，一旦長期睡不好，大腦修復功能也會下降。

及早治療可逆轉影響

粘靖旻強調，白內障不僅關乎視力清晰，更影響整體腦部健康。若能及早診斷與治療，恢復良好視覺輸入，大腦活動也會重新被啟動。研究指出，白內障手術後患者在認知測驗上的表現明顯改善，顯示視覺健康與大腦功能密不可分。

她提醒，當長輩出現視線模糊、記憶力減退或反應遲緩時，不要急著認為只是老化，應先檢查眼睛健康。「讓眼睛重新看清楚，也是在幫大腦重新啟動。」

