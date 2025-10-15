自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》白內障不只視線模糊 醫揭恐連帶傷記憶思考

2025/10/15 17:43

眼科醫師粘靖旻提醒，當視力受損，大腦接收的刺激減少、活動下降，久而久之會影響記憶力、專注力與思考速度；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

眼科醫師粘靖旻提醒，當視力受損，大腦接收的刺激減少、活動下降，久而久之會影響記憶力、專注力與思考速度；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否發現家中長輩視力變差後，記性與反應也大不如前？高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，白內障不只是眼睛問題，研究顯示，它與認知功能下降息息相關。當視力受損，大腦接收的刺激減少、活動下降，久而久之會影響記憶力、專注力與思考速度。

大腦輸入減少，活化區域跟著萎縮

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」指出，白內障讓世界變得模糊不清，大腦接收到的視覺訊息大幅減少。

粘靖旻說，這就像一台電腦缺乏資料輸入，處理區域會慢慢退化。研究發現，視力受損的長者，其大腦灰質密度顯著低於同齡健康族群。視覺刺激不足，就像肌肉不運動會萎縮一樣，大腦也會因此「生鏽」。

認知負荷過重，腦力資源被大量消耗

當看東西變模糊，大腦必須額外耗能辨認影像。粘靖旻說，這種持續的「過度專注」會消耗大量腦部資源，使原本用於記憶、學習及思考的能量被分散。久而久之，容易出現記憶力下降、反應變慢等狀況。

社交隔離，加速認知退化

許多長者因看不清楚而減少出門，避免與人互動，導致社交圈逐漸縮小。粘靖旻提醒，社交刺激是維持大腦活力的重要關鍵。若因視力障礙導致活動量與人際交流減少，腦部退化會更快。

睡眠品質惡化，影響大腦修復

白內障影響眼睛對光線的感知，容易干擾生理時鐘，使部分患者出現睡眠障礙。深度睡眠是大腦進行記憶整合與清除代謝廢物的關鍵時段，一旦長期睡不好，大腦修復功能也會下降。

及早治療可逆轉影響

粘靖旻強調，白內障不僅關乎視力清晰，更影響整體腦部健康。若能及早診斷與治療，恢復良好視覺輸入，大腦活動也會重新被啟動。研究指出，白內障手術後患者在認知測驗上的表現明顯改善，顯示視覺健康與大腦功能密不可分。

她提醒，當長輩出現視線模糊、記憶力減退或反應遲緩時，不要急著認為只是老化，應先檢查眼睛健康。「讓眼睛重新看清楚，也是在幫大腦重新啟動。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中