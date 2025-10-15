自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》非生理期出血！ 醫揭4情況快就醫

2025/10/15 21:45

非經期出血的原因很多，醫師提醒，如果無法分辨自己是哪種狀況，或心中感到不安，最保險、最安心的方法，就是直接讓婦產科醫師做檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

非經期出血的原因很多，醫師提醒，如果無法分辨自己是哪種狀況，或心中感到不安，最保險、最安心的方法，就是直接讓婦產科醫師做檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不是月經卻發現內褲上有血跡？菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，這種「非經期出血」常讓女性驚慌，但並非全都是疾病警訊。關鍵在於辨別出血時間、量及伴隨症狀，有時只是荷爾蒙短暫波動，有時則可能暗示子宮病變或荷爾蒙失衡。

排卵期出血屬正常生理反應

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」表示，許多女性在2次月經中間會出現1-天微量出血或咖啡色分泌物，這是所謂的「排卵期出血」。原因是排卵後雌激素短暫下降，使子宮內膜輕微剝落。這類出血量少、時間短，通常會自然停止，不需特別治療。

避孕、壓力、作息混亂也會影響

若近期更換避孕藥、壓力過大或睡眠不足，荷爾蒙分泌波動也可能造成輕微出血。嚴絢上提醒，若僅偶爾發生且無其他不適，可先觀察；但若持續出血或週期變得混亂，就應讓醫師評估是否為荷爾蒙失衡或子宮內膜異常。

若持續出血或週期變得混亂，就應讓醫師評估是否為荷爾蒙失衡或子宮內膜異常；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

若持續出血或週期變得混亂，就應讓醫師評估是否為荷爾蒙失衡或子宮內膜異常；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

4狀況需提高警覺

嚴絢上強調，以下4種出血狀況需特別警覺：

●出血量多如月經甚至更多：可能為子宮肌瘤或子宮內膜病變。

●停經後又再度出血：必須排除惡性腫瘤風險。

●性行為後固定出血或疼痛：常與子宮頸病變或發炎有關。

●週期紊亂、經期忽長忽短：可能是荷爾蒙失調或多囊性卵巢症候群。

若同時伴隨腹痛、經痛加劇或分泌物異常，也應盡早就醫。

定期抹片檢查最安心

嚴絢上提醒，若沒有定期做子宮頸抹片或陰道超音波檢查的習慣，任何非經期出血都應視為「身體發出的提示」。透過檢查可早期發現瘜肉、肌瘤、內膜增生或子宮頸病變，及早治療效果最佳。

她也強調，女性不應對「不正常出血」掉以輕心，但也不必過度恐慌，「不確定就檢查，是最保險的選擇。」了解自己週期變化、維持規律生活與睡眠，才能讓身體的節奏回到穩定狀態。

