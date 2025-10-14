健康網》「鏡管家」全流程數位追蹤 內視鏡滅菌有一套

「ScopeSafe鏡管家—內視鏡閉環管理系統」，整合IoT物聯網，全流程數位追蹤。（聯新國際醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕針對傳統人工登錄耗時、易漏記又難以追溯感染源等問題，聯新國際醫院助理副院長暨數位發展部部長徐偉倫團隊，著手研發「ScopeSafe鏡管家—內視鏡閉環管理系統」，整合IoT物聯網與QR Code條碼串聯內視鏡、洗滌機及技術員，實現從使用到清洗、消毒、儲存與維護的全流程數位追蹤。

徐偉倫表示，內視鏡會深入人體進行檢查的過程，若消毒不徹底，細菌或病毒可能隨鏡轉移至下一位患者，嚴重時恐導致抗藥性「超級細菌」感染，造成器官損傷甚至危及生命。

請繼續往下閱讀...

2015年美國UCLA醫療體系爆發「內視鏡導致超級細菌感染」事件，造成2人死亡、179人暴露感染風險，震撼全球醫界。徐偉倫說，這讓團隊警覺到內視鏡清消過程中只要出現一絲瑕疵，就可能造成交叉感染，因而重新檢視現有流程，思考以科技強化病安防線，預防悲劇重演。

ScopeSafe鏡管家進行清消後登錄。（聯新國際醫院提供）

徐偉倫指出，導入系統後，登錄時間由250秒縮短為25秒，登錄率由88.6%提升至100%，消毒後再培養檢出病菌率降至0%。同時，系統會自動記錄操作時間、機台與人員身分，不僅能有效防堵感染源，更能在感染風險發生時精準追蹤，守護病患安全。

此外，面對桃園國際機場緊急醫療出勤場域的特殊挑戰，徐偉倫率領團隊全面優化「機場緊急醫療照護系統」，在分秒必爭的救命現場導入直覺化操作介面，落實即時記錄與線上同步，讓救護人員能在第一時間完成病歷紀錄與狀況回報。

系統採用直覺化介面與選項式診斷填寫，讓救護人員在緊急救援時能即時完成病歷紀錄，平均每份可節省約17分鐘的作業時間，並整合護照OCR辨識、傷口拍照與線上標示等功能，實現「快速上手、行動裝置友善、資料即時同步」，讓救護車轉送資訊可即時傳遞至醫院端，協助醫師精準掌握病況、迅速接手治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法