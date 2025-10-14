自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》「鏡管家」全流程數位追蹤 內視鏡滅菌有一套

2025/10/14 20:56

「ScopeSafe鏡管家—內視鏡閉環管理系統」，整合IoT物聯網，全流程數位追蹤。（聯新國際醫院提供）

「ScopeSafe鏡管家—內視鏡閉環管理系統」，整合IoT物聯網，全流程數位追蹤。（聯新國際醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕針對傳統人工登錄耗時、易漏記又難以追溯感染源等問題，聯新國際醫院助理副院長暨數位發展部部長徐偉倫團隊，著手研發「ScopeSafe鏡管家—內視鏡閉環管理系統」，整合IoT物聯網與QR Code條碼串聯內視鏡、洗滌機及技術員，實現從使用到清洗、消毒、儲存與維護的全流程數位追蹤。

徐偉倫表示，內視鏡會深入人體進行檢查的過程，若消毒不徹底，細菌或病毒可能隨鏡轉移至下一位患者，嚴重時恐導致抗藥性「超級細菌」感染，造成器官損傷甚至危及生命。

2015年美國UCLA醫療體系爆發「內視鏡導致超級細菌感染」事件，造成2人死亡、179人暴露感染風險，震撼全球醫界。徐偉倫說，這讓團隊警覺到內視鏡清消過程中只要出現一絲瑕疵，就可能造成交叉感染，因而重新檢視現有流程，思考以科技強化病安防線，預防悲劇重演。

ScopeSafe鏡管家進行清消後登錄。（聯新國際醫院提供）

ScopeSafe鏡管家進行清消後登錄。（聯新國際醫院提供）

徐偉倫指出，導入系統後，登錄時間由250秒縮短為25秒，登錄率由88.6%提升至100%，消毒後再培養檢出病菌率降至0%。同時，系統會自動記錄操作時間、機台與人員身分，不僅能有效防堵感染源，更能在感染風險發生時精準追蹤，守護病患安全。

此外，面對桃園國際機場緊急醫療出勤場域的特殊挑戰，徐偉倫率領團隊全面優化「機場緊急醫療照護系統」，在分秒必爭的救命現場導入直覺化操作介面，落實即時記錄與線上同步，讓救護人員能在第一時間完成病歷紀錄與狀況回報。

系統採用直覺化介面與選項式診斷填寫，讓救護人員在緊急救援時能即時完成病歷紀錄，平均每份可節省約17分鐘的作業時間，並整合護照OCR辨識、傷口拍照與線上標示等功能，實現「快速上手、行動裝置友善、資料即時同步」，讓救護車轉送資訊可即時傳遞至醫院端，協助醫師精準掌握病況、迅速接手治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中