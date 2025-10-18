健康網》注射肉毒桿菌前4關鍵 呈現自然美

新竹聖宜診所醫師吳易儒整理了打肉毒前的4關鍵：諮詢醫師、停用特定藥物、避免酒精、保持健康狀態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕肉毒桿菌注射是常見的微整療程，能改善動態皺紋、修飾臉型，甚至減少咬肌肥大。不過，想讓效果自然、安全，術前準備很重要！新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」中整理了打肉毒前的4關鍵：諮詢醫師、停用特定藥物、避免酒精、保持健康狀態。

注射肉毒桿菌術前準備

●諮詢醫師

吳易儒提到，在施打前，一定要先和專業醫師討論。醫師會依你的臉型、肌肉狀況與醫療史，制定專屬劑量與部位。同時也會解說療效、風險與注意事項，讓你安心變美。

●停用特定藥物

吳易儒表示，像阿斯匹靈、部分止痛藥（NSAIDs）等藥物會影響凝血功能，可能增加術後瘀青的風險。建議術前一週依醫師指示停用，並告知所有正在服用的藥物。

●避免酒精

吳易儒說明，酒精會讓血管擴張、影響凝血，術後更容易出現瘀青。建議施打前2-3天就先暫停飲酒。

●保持健康狀態

吳易儒提醒，如果有感冒、發燒或身體不適，應暫緩施打。此外，在高溫、高海拔或極寒環境下長時間暴露，也可能影響恢復與效果。

吳易儒補充，肉毒桿菌雖然是低侵入性療程，但專業評估與正確準備，能大幅降低副作用，讓效果更自然持久！

