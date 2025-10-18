自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》注射肉毒桿菌前4關鍵 呈現自然美

2025/10/18 13:19

新竹聖宜診所醫師吳易儒整理了打肉毒前的4關鍵：諮詢醫師、停用特定藥物、避免酒精、保持健康狀態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

新竹聖宜診所醫師吳易儒整理了打肉毒前的4關鍵：諮詢醫師、停用特定藥物、避免酒精、保持健康狀態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕肉毒桿菌注射是常見的微整療程，能改善動態皺紋、修飾臉型，甚至減少咬肌肥大。不過，想讓效果自然、安全，術前準備很重要！新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」中整理了打肉毒前的4關鍵：諮詢醫師、停用特定藥物、避免酒精、保持健康狀態。

注射肉毒桿菌術前準備

諮詢醫師

吳易儒提到，在施打前，一定要先和專業醫師討論。醫師會依你的臉型、肌肉狀況與醫療史，制定專屬劑量與部位。同時也會解說療效、風險與注意事項，讓你安心變美。

停用特定藥物

吳易儒表示，像阿斯匹靈、部分止痛藥（NSAIDs）等藥物會影響凝血功能，可能增加術後瘀青的風險。建議術前一週依醫師指示停用，並告知所有正在服用的藥物。

避免酒精

吳易儒說明，酒精會讓血管擴張、影響凝血，術後更容易出現瘀青。建議施打前2-3天就先暫停飲酒。

保持健康狀態

吳易儒提醒，如果有感冒、發燒或身體不適，應暫緩施打。此外，在高溫、高海拔或極寒環境下長時間暴露，也可能影響恢復與效果。

吳易儒補充，肉毒桿菌雖然是低侵入性療程，但專業評估與正確準備，能大幅降低副作用，讓效果更自然持久！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中