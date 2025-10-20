限制級
健康網》只想嘆氣、胸悶 1分鐘呼吸調心法「氧身」一下
〔健康頻道／綜合報導〕呼吸是生理反應，但很少人知道，它其實是情緒的語言。慧安居家呼吸照護所執行長黃慧菁指出，焦慮時，呼吸會變快；悲傷時，呼吸會變重；壓抑時，呼吸幾乎是消失的。
黃慧菁在臉書分享，她表示，一旦覺得自己不太對勁，其實就是憂鬱在輕輕敲門。憂鬱不是一夜之間出現的，而是更像是一種長期「超載」的累積。當壓力、焦慮、責任、恐懼都堆在心裡，呼吸會開始變淺、胸口會悶、思緒變得模糊。於是開始拖延、逃避、甚至懷疑自己是不是壞掉了。但事實上，你沒有壞掉，只是「忘記讓自己好好呼吸」。
她說，要察覺自己是否正陷入憂鬱的最簡單方法，就是，觀察自己的呼吸。如果長期「不想吸氣」、「只想嘆氣」、「常常胸悶忘了吐氣」，那就是身心在求救的訊號。
「一分鐘呼吸調心法」：
1.坐下來，讓背部微微挺直。
2.把注意力放在鼻尖，感受空氣進出。
3.吸氣時，默念：「我允許自己感覺到現在的感覺。」
4.吐氣時，默念：「我不需要改變它，只需要看著它。」
5.至少持續3個循環。
這時會發現，剛開始呼吸可能卡住，甚至胸口緊繃，但慢慢地，身體會鬆一點、思緒會靜一點。如果眼淚掉下來。那也沒關係，因為你終於開始「回到自己身上」。
當一個人長期焦慮、無助、責備自己，身體會進入「慢性過度換氣」狀態，血液中的二氧化碳濃度下降，大腦以為缺氧，於是更緊張、更慌亂，這就成了一個惡性循環。
當你覺得什麼都做不到時，請先好好呼吸。撐不下去時，請再次呼吸。因為只要你還願意呼吸，就代表著「希望」從未離開過你。
