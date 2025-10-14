自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》植牙貴桑桑 牙醫：選擇終身保固更有保障

2025/10/14 19:55

從早期模仿自然牙根的柱狀體，演進到能提供更好初期穩定性的錐狀體設計，從2D到3D，可更準確了解骨密度和結構。（許正中提供）

從早期模仿自然牙根的柱狀體，演進到能提供更好初期穩定性的錐狀體設計，從2D到3D，可更準確了解骨密度和結構。（許正中提供）

〔健康頻道／綜合報導〕享受美食的同時，最怕聽到「卡」一聲，緊接著是痛到無法再在同一側咬東西。恩主公醫院牙科部部主任范綱信表示，這種情況大部分是牙斷了，很多牙醫會建議植牙，不過很多患者都沒有習慣問清楚，有什麼品牌、價位及保固等，這些與自己花了上萬元植牙息息相關，一定要多了解。

植牙問世快要半世紀，若是早期接受植牙的患者，可能有很多人面臨要再換牙。范綱信表示，很多長輩植牙出問題，卻發現自己成了「孤兒」，主要是當年植下這貴桑桑的牙醫已失聯了，植下去的牙常出現咬合不佳、骨流失等問題。

范綱信直言：「最怕處理這類『孤兒』。」還有一些病患植了較低價位的植牙，品質不是太好，前兩年可能看不出來，但骨相容性已經被破壞。因為植牙沒有神經，到診時往往已出現口腔病變情況，屢見不鮮。

植牙的牙體日益精進，臨床牙醫也要充電，了解新技術。（遠企齒研有限公司提供）

植牙的牙體日益精進，臨床牙醫也要充電，了解新技術。（遠企齒研有限公司提供）

他指出，中高價位品牌都有提供保固，患者要知道自己被植進去的是哪一個品牌。高價位像是Straumann、Nobel，一顆約8至10萬元；中價位如Alphabio，植體成本較低約5至6萬元，也享有品牌保固。至於低價位品牌，有來自韓國的，甚至喊出3至5萬元的價錢，但植體品質在臨床上的穩定度較不佳，且大多沒有保固。

范綱信表示，很多病患都信賴第一線牙醫師的推薦，但仍建議病患自己一定要對植入的品牌有所了解。像是中高價位品牌，最好選擇在台灣有代理商的，所謂售後服務比較完善，只要是被植入後，都享有終生保固。

至於保固通常涵蓋植體骨整合失敗或植體斷裂，而牙冠破損則不一定在保固範圍內，但需注意排除人為疏失、未定期回診及清潔不當等情況。范綱信指出，植入中高價位植牙後，也要定期回診，讓原來幫你植牙的牙醫持續追蹤照護。每一顆植牙都有編號，一旦出問題，非人為疏失，都可以享有終生保固。

