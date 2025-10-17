健康網》鼻噴式流感疫苗 醫談8狀況：吃過藥注意

AZ鼻噴式流感疫苗陸續到貨，成為怕打針幼童之新選擇；然美國CDC公布不適宜接種的狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者林志怡攝）

〔健康頻道／綜合報導〕對於不喜歡打針的孩子來說，近期有鼻噴劑疫苗可以使用，而珈一診所感染科醫師李韋辛提醒符合8種情況，不適合使用鼻噴劑疫苗。其中若有吃過流感藥物，依照不同藥物的代謝程度不同，若三週內有使用過抗病毒藥物，務必告知醫師，由醫師評估。

珈一診所感染科醫師李韋辛在臉書粉專「林園海邊感染醫 李韋辛醫師」談到，近期，不少診所或是粉專已經公告，AZ鼻噴式流感疫苗已經到貨。李韋辛引用美國CDC刊登給民眾的公告，提醒大家，8種狀況下，接種前要小心，同時提醒若近期曾服藥，在接種前應由醫師評估。

1. 小於2歲（年齡上限：台灣仿單到未滿18歲，美國到未滿50歲。18~49歲想使用的個案務必和醫師討論）

2. 一年內有控制不良的氣喘

3. 正在使用阿斯匹靈（Aspirin）或其他水楊酸藥物

4. 懷孕

5. 有罹患免疫不全或免疫缺損疾病

6. 一個月內使用過其他活性減毒疫苗（MMR、水痘、活性日本腦炎疫苗）。鼻噴劑疫苗和上述的疫苗必須間隔一個月

7. 近期使用過流感藥物；依照不同藥物的代謝程度不同，若三週內有使用過抗病毒藥物，務必告知醫師，由醫師評估。

8. 使用電子耳

李韋辛補充，使用流感藥物，可能會導致減毒疫苗內的病毒受影響，疫苗的效果變差。尤其從9月以來，流感一直持續盛行，很多小孩都有接受流感藥物的治療。所以如果近期有接受過流感藥物治療，請務必告知醫師，由醫師評估。

