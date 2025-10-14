限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
南投2衛生所獲贈遠距醫療設備 中榮E起會診
〔記者張協昇／南投報導〕南投縣魚池鄉及中寮鄉衛生所，今（14日）獲贈價值130萬元遠距醫療設備，並建立與台中榮總醫院的遠距醫療會診平台，讓往返都會區交通不便的兩鄉鄉民，能直接取得醫學中心等級的專科會診服務。
國際扶輪3461地區台中東北扶輪社，鑑於南投偏鄉醫療資源不足，申請130萬元「全球獎助金」，採購包括耳鏡鏡頭、皮膚鏡、眼底鏡、口腔鏡、數位裂隙燈、高階攜帶型數位醫療影像系統及視訊設備，捐贈南投縣魚池鄉及中寮鄉衛生所，今舉辦捐贈儀式。
請繼續往下閱讀...
台中東北扶輪社長黃培展表示，兩鄉衛生所透過遠距醫療設備，建立與台中榮總醫院之間的遠距醫療會診平台，讓鄉民能直接取得醫學中心等級的專科會診服務。
南投縣政府代理秘書長簡青松說，南投縣除了南投、草屯、埔里、竹山四大市鎮擁有醫院外，其餘鄉鎮都是醫療偏鄉，民眾如有治療需求，因交通不便，只能輾轉至鄰近鄉鎮醫院就醫，光是交通往返時間就需要1.5至4小時不等，對老年人來說負擔沉重且極其不便。
簡青松表示，非常感謝國際扶輪社的大愛捐助，現在透過遠距會診平台及遠距醫療儀器，民眾 到離家不遠的衛生所，就能取得中榮專科醫師的同步會診、治療與取藥，提高中寮、魚池鄉民醫療的可近性，大幅減少居民就醫舟車勞頓的負擔，讓長者能在社區內享受更便利的復健醫療服務。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應