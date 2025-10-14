自由電子報
健康 > 杏林動態

南投2衛生所獲贈遠距醫療設備 中榮E起會診

2025/10/14 18:57

南投縣魚池鄉及中寮鄉衛生所獲贈遠距醫療設備，由台中榮總提供會診服務。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣魚池鄉及中寮鄉衛生所，今（14日）獲贈價值130萬元遠距醫療設備，並建立與台中榮總醫院的遠距醫療會診平台，讓往返都會區交通不便的兩鄉鄉民，能直接取得醫學中心等級的專科會診服務。

國際扶輪3461地區台中東北扶輪社，鑑於南投偏鄉醫療資源不足，申請130萬元「全球獎助金」，採購包括耳鏡鏡頭、皮膚鏡、眼底鏡、口腔鏡、數位裂隙燈、高階攜帶型數位醫療影像系統及視訊設備，捐贈南投縣魚池鄉及中寮鄉衛生所，今舉辦捐贈儀式。

台中東北扶輪社長黃培展表示，兩鄉衛生所透過遠距醫療設備，建立與台中榮總醫院之間的遠距醫療會診平台，讓鄉民能直接取得醫學中心等級的專科會診服務。

南投縣政府代理秘書長簡青松說，南投縣除了南投、草屯、埔里、竹山四大市鎮擁有醫院外，其餘鄉鎮都是醫療偏鄉，民眾如有治療需求，因交通不便，只能輾轉至鄰近鄉鎮醫院就醫，光是交通往返時間就需要1.5至4小時不等，對老年人來說負擔沉重且極其不便。

簡青松表示，非常感謝國際扶輪社的大愛捐助，現在透過遠距會診平台及遠距醫療儀器，民眾 到離家不遠的衛生所，就能取得中榮專科醫師的同步會診、治療與取藥，提高中寮、魚池鄉民醫療的可近性，大幅減少居民就醫舟車勞頓的負擔，讓長者能在社區內享受更便利的復健醫療服務。

