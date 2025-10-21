自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》阿茲海默症不只是老化 專家：恐2病毒感染

2025/10/21 09:17

藥師蔡佩玲表示，有研究指出，阿茲海默症恐與病毒感染有關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕過去聽到阿茲海默症，多會以為年紀大了自然會這樣。然有研究指出，過去以為是「老化自然現象」的阿茲海默症，竟然和「病毒感染」有著密切的關聯。

藥師蔡佩玲在粉專「菜菜藥師 來一碟專注」談到，根據多項最新研究發現，在阿茲海默症患者的大腦中，竟然偵測到大量的人類疱疹病毒（HHV-6A、HHV-7），以及巨細胞病毒（Cytomegalovirus, HCMV）。

這些病毒不只是「潛伏」而已，它們會觸發神經性發炎、加速神經細胞受損、干擾大腦的記憶系統，「有如帶來火災的火種」。換句話說，當你的免疫系統長期處於壓力或慢性發炎狀態，這些病毒就會趁虛而入，讓大腦陷入慢性炎症的惡性循環中。這種「慢性神經發炎」，正是 阿茲海默症風險上升的關鍵。

還記得幾年前，讓全世界陷入瘋狂的 COVID-19 嗎？研究顯示：感染 COVID-19 的長輩，罹患阿茲海默症的風險顯著上升。原因是：病毒會引發全身性發炎反應（Cytokine Storm），進一步傷害中樞神經系統。蔡佩玲補充：真正可怕的，不是病毒，而是它引起的「長期發炎」。

該怎麼辦？蔡佩玲建議，從根本開始，提升免疫力、降低慢性發炎！下面3個實證有效的方法可以參考。

1）生酮飲食：讓大腦以「酮體」作為燃料，而不是糖。這不僅能改善胰島素阻抗，還能減少大腦發炎、提升能量代謝。酮體提供更乾淨、穩定的能量，幫助大腦維持清晰與穩定。

2）間歇性斷食：不只是減肥神器，更是細胞大掃除的開關！試試看每天只吃一餐，能啟動細胞的「自噬作用（Autophagy）」，清除老廢蛋白質與受損細胞，就像幫身體做了一場細胞SPA。

3）維持良好睡眠＋抗氧化保養：睡眠是大腦最好的修復時段。長期睡不好、壓力大、抽菸、飲酒，都會讓發炎指數飆升。平常可以多吃抗氧化營養素：葡萄籽萃取物、綠茶多酚（EGCG）、SOD酵素，都是常見又有效的腦部守護者。

