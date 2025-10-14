健康網》預防脊椎老化骨折 醫：5策略要做到位

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，預防脊椎老化骨折的5大關鍵策略為：預防骨質流失、負重運動強化骨骼、維生素D3強化吸收、防跌措施居家安全、定期檢測骨密度。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脊椎壓迫性骨折是一個極其危險卻常被忽視的問題！但多數人並不知情，直到出現駝背變形或劇烈背痛才驚覺嚴重性！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，預防脊椎老化骨折的5大關鍵策略為：預防骨質流失、負重運動強化骨骼、維生素D3強化吸收、防跌措施居家安全、定期檢測骨密度。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，預防脊椎老化骨折的5大關鍵策略：

1.預防骨質流失

骨質疏鬆是脊椎骨折的最大元凶！當骨密度像海綿一樣變得疏鬆時，脊椎就像酥脆的餅乾一樣脆弱！這類患者最恐怖的是輕微跌倒就會造成「壓迫性骨折」，不只劇痛難忍，還會導致身高急速縮短！統計顯示，65歲以上女性若骨密度T值低於-2.5，脊椎骨折風險高達70%以上！就像被掏空的大樓，一旦骨質大量流失，脊椎隨時可能崩塌！如果不及時補鈣，患者將面臨終身駝背、內臟壓迫的悲慘命運。

2.負重運動強化骨骼

缺乏運動是骨質疏鬆的「隱形殺手」！當肌肉和骨骼缺乏刺激時，就像廢棄的房屋一樣快速老化！ 令人震驚的是，長期臥床或久坐的人骨質流失速度是正常人的3倍！不只脊椎變得脆弱，連輕咳嗽都可能造成骨折！每週至少3次負重運動，就像給骨頭「充電」一樣重要！

3.維生素D3強化吸收

維生素D缺乏是骨折的隱藏殺手！當體內維生素D不足時，鈣質就像沒有鑰匙的門一樣無法進入骨骼！ 最可怕的是，現代人長期室內工作，維生素D缺乏率高達80%！不只影響鈣質吸收，還會造成肌肉無力增加跌倒風險！就像沒有陽光的植物一樣枯萎！令人心痛的是，許多銀髮族因為維生素D不足，原本健壯的骨骼變成易碎的玻璃。

4.防跌措施居家安全

跌倒是脊椎骨折的直接誘因！當銀髮族在濕滑的浴室或昏暗的樓梯跌倒時，脆弱的脊椎就像被重錘敲擊一樣粉碎！這類意外最痛苦的是往往發生在熟悉的家中環境！不只造成骨折，還會讓患者失去生活信心。更可怕的是，一次嚴重跌倒可能引發連鎖性骨折。

5.定期檢測骨密度

忽視骨密度檢測是最危險的「鴕鳥心態」！當骨質像沙堡一樣悄悄流失時，外表完全看不出異常！ 患者往往在第一次骨折後才發現骨質疏鬆已經很嚴重！不只後悔莫及，治療效果也大打折扣！就像發現癌症時已是末期一樣無奈！

謝炳賢提醒，如果你或家人出現背痛加劇、身高縮短、駝背等症狀，請立即就醫檢查是否已有脊椎骨折！多一點延誤都可能讓骨質流失更嚴重。

