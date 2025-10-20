自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》鐵劑吃錯傷肝又傷心 藥師授4招不做白工

2025/10/20 17:01

藥師簡詩敏表示，日常飲食想要補鐵，包括：綠色蔬菜、蛤蜊、豆類等，都是食補好來源；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是覺得頭暈或經期期間可能貧血，便會想要補些鐵劑增體力？當心隨便亂補可能適得其反，造成身體傷害。藥師簡詩敏表示，如果沒有貧血或缺鐵，大量補充鐵劑可能引發肝臟、心臟與代謝問題，建議補鐵前應先驗血確認是否缺鐵、以食補優先、搭配維生素C增進吸收、避開茶、咖啡等抑制體吸收的食物，掌握以上4原則，才不會傷身做白工。

簡詩敏於臉書職專頁「簡詩敏｜藥理詩詩」發文表示，常被問到和補鐵相關的疑問：「吃多了會怎麼樣嗎？」特別提醒在無貧血或缺鐵的情況下，長期大量補充鐵劑可能引發以下身體傷害：

肝臟損傷：嚴重者可能發展為肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。

心肌鐵沉積：導致心律不整或心衰竭。

氧化壓力上升：增加代謝症候群、糖尿病與神經退化性疾病風險。

此外，短時間內攝取大量鐵質，急性中毒（尤其兒童誤食鐵劑）可引發嘔吐、腹痛、休克，甚至致命。另，鐵劑過量也可能引發噁心、便秘、肝指數上升。因此，建議補鐵應掌握以下4原則，才能補對又有用：

先驗血再補鐵：請醫師檢查血紅素與血清鐵蛋白，再評估是否缺鐵，切勿盲目補充。

日常飲食中補鐵：紅肉、雞肝、蛤蜊、豆類、綠色蔬菜等，都是食補好來源。

搭配維他命C：有助促進「非血紅素鐵」吸收，例如：與水果或蔬菜一起吃。

避開干擾吸收的食物：如茶、咖啡、鈣質、植酸等，都會抑制鐵吸收應避免共食。

至於鐵鍋料理真能補鐵嗎？簡詩敏也補充說明，實驗顯示，用鐵鍋烹煮酸性或含水量高的料理，如番茄醬、咖哩、湯品等，確實能讓食物中鐵含量提高5-20倍。不過，這類「鐵」多為非血紅素鐵，吸收率仍低於肉類中的血紅素鐵，對輕度缺鐵者而言，可作為輔助來源，但無法取代治療用的鐵劑。

