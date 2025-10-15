健康網》高齡者退化加速器：身心認知退化症候群

年紀增長不一定代表行動不便，透過運動等方式可以延緩老化；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

文／陳家宏

隨著年齡增長，長者的身體與大腦都會面臨不同程度的退化。這些變化若能早期發現與介入，就能延緩失能或失智的發生，提升生活品質。本文將介紹三個近年醫學上重要的概念：高齡衰弱症（Frailty）、輕度認知障礙（MCI），以及較新的整合概念「身心認知退化症候群」（Physio-cognitive Decline Syndrome, PCDS）。

高齡衰弱症

「高齡衰弱症」並不是單一疾病，而是一種生理儲備下降的狀態。當身體受到壓力事件（例如感染、跌倒或手術）時，長者難以快速恢復。常見的表現包括：活動力下降、走路速度變慢；肌肉力量減退（提不動東西、開瓶困難）；易疲倦、體重不明原因減輕；跌倒或平衡不佳。這些看似「老化正常現象」的改變，其實是失能的重要警訊。

請繼續往下閱讀...

臨床上常用 「臨床衰弱量表」 （CFS） 來評估衰弱症的有無及程度，從1分（非常健康）到9分（極度虛弱，完全臥床），醫師可依外觀、活動力與日常功能做出快速判斷。此外，研究上也常使用Fried診斷標準：包含體重減輕、握力下降、活動減少、步態變慢、易疲倦等五項來衡量長者的衰弱狀態。

長者出現衰弱症後，許多健康風險隨之增加，包括住院率與手術後併發症上升、失能與依賴他人照護的機率增加、死亡率較一般同齡人高。因此，衰弱症被視為高齡醫學中最需要關注的指標之一。

好消息是，衰弱症可以透過四個健康促進方法，達到預防、甚至改善的效果：

●運動：阻力訓練（如舉啞鈴、彈力帶）、平衡訓練與有氧運動都有助於維持肌力與活動功能。

●營養：適合的熱量與充足的蛋白質（如魚、豆類、乳製品）攝取。

●慢性病控制：糖尿病、心臟病等慢性病控制良好，也能降低衰弱的發生。

●社交參與：增加參與社交活動以維持身心功能。

輕度認知障礙

「輕度認知障礙」 是介於「正常老化」與「失智症」之間的狀態，病人會出現記憶、專注力或執行功能的退化，但日常生活功能大致能維持，比起失智症，對基本生活的影響較小。「輕度認知障礙」被視為失智症的高危險前驅狀態。研究顯示，每年約有 10–15% 的「輕度認知障礙」病人會進展成失智症。早期辨識「輕度認知障礙」，能讓醫師協助病人和家屬及早規劃與介入。

有許多生活方式被證實能延緩認知退化

●大腦運動：閱讀、益智遊戲、學習新技能（如語言、樂器）。

●規律運動：研究顯示，中等強度有氧運動能促進腦部血流，延緩退化。

●飲食：地中海飲食、DASH 飲食富含蔬果、堅果、魚類及橄欖油，對腦部健康有益。

●控制心血管危險因子：高血壓、糖尿病、高膽固醇皆與認知退化有關。

●保持社交與情緒穩定：孤立與憂鬱會加速認知功能惡化。

近年更有新上市的藥物，針對消除大腦中造成失智症的沉積物質作為治療，能延緩一些「輕度認知障礙」患者認知功能的惡化。

身心認知退化症候群

至於「身心認知退化症候群」（PCDS），是台灣學者近年提出的新概念，指的是長者同時出現「身體功能退化」與「認知功能下降」的狀態。這兩者不是獨立的，而是相互影響、加速惡化。「衰弱」偏重「身體」衰退，「輕度認知障礙」偏重「認知」衰退，而PCDS則結合兩者，代表「加速老化」的表徵。研究顯示，PCDS 的長者比單純虛弱或單純 MCI 更容易失能、住院與死亡，是需要更積極介入的一群。

由於 PCDS 涵蓋身心兩大面向，改善策略必須是多面向整合

●身體面向：阻力與平衡運動、維持肌肉量、足夠營養。

●認知面向：認知訓練、閱讀、益智活動、學習新事物。

●生活整合：規律作息、睡眠品質、情緒調適、社交參與。

●跨專業團隊照護：結合醫師、護理師、營養師、職能與物理治療師，才能達到最好的效果。

結語

在高齡照護，衰弱症、輕度認知障礙與身心認知退化症候群是三個重要的健康指標。衰弱症告訴我們要留意「身體逐漸脆弱」；輕度認知障礙則提醒「腦部開始退化」；身心認知退化症候群更進一步，顯示身心退化交織，代表加速老化的危險訊號。不論是哪一種狀態，早期辨識、積極介入、持續改善生活型態，都能幫助長者維持更長久的健康與生活品質。

（作者為亞東醫院家庭醫學部高齡醫學科主治醫師；全文轉載自亞東院訊第311期）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法