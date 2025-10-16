健康網》外食當心3高營養陷阱 營養師授3招不踩雷

營養師張馨方指出，外食族以為只要不吃炸雞、手搖飲就安全，其實便當裡隱藏的3大營養素陷阱；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？常吃便當的外食族，其實每天都可能默默吃進「超標營養素」。對此，營養師張馨方特別指出，許多人以為只要不吃炸雞、不喝手搖飲就安全，但事實上便當裡隱藏的高鈉、高油、高醣等3大營養素陷阱，也容易增加身體負擔與罹患疾病風險。建議飲食應避免攝取過多醬汁、聰明選擇蒸、烤、煮等烹調法的主食，並將飯量減半，搭配蔬菜、豆類、糙米等，只要做出小小調整，便能避開外食隱藏地雷。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，外食族便當中最容易超標的是以下3大營養素，可說是讓身體壓力增加的真正關鍵。因此，提醒外食點餐時應特別留意避免攝取，並運用小技巧改善攝食內容：

●鈉（鹽分）：食物來源如滷汁、醬汁、加工肉品（如香腸、火腿）等，攝取過多會增加高血壓風險、腎臟負擔等身體疾病風險。飲食改善技巧，可選擇「少醬汁」的餐點，或主動跟店家說「醬汁少一點」。

●油脂：食物來源如炸雞排、炸豬排、三層肉、其他炸物料理等，攝取過多容易造成熱量過高，增加心血管疾病風險。飲食改善技巧，舉例來說，主菜可選擇烤、清蒸、水煮等料理，避免油炸。

●精製醣類：食物來源如白飯、白麵、炒飯、燴飯等，攝取過多的健康風險，包括：血糖快速上升、飽足感不持久等。飲食改善技巧，除飯量減半外，可搭配蔬菜、豆類或全穀類（如糙米、燕麥飯）。

張馨方提醒，外食不是絕對不健康，重點是如何聰明選。只要懂得做出小小調整，就能讓你的便當避開隱藏地雷，多一份營養平衡。

