台灣女醫師組團赴埃及世界大會 開幕式持國旗進場

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣女醫師協會（TMWA）10（本）月組團赴埃及參加「第33屆國際女醫師協會世界大會」（MWIA 2025），與全球女性醫師共同交流性別平權、醫療創新與公共衛生等議題。外交部表示，肯定台灣女醫師協會積極參與國際，透過「醫療外交」及「文化外交」，增進我國國際能見度。

台灣女醫師協會在本月12日的MWIA 2025開幕典禮中，由協會理事長、台大醫院副院長高淑芬手持中華民國國旗，以台灣「Taiwan」會員國旗幟進場儀式（Flag Ceremony），象徵台灣積極參與國際醫學事務、為全球女性健康發聲；台灣女醫師協會也於會議期間，與國際女醫師進行學術報告與交流，充分展現台灣女醫師在臨床研究、公共衛生、醫療教育等領域及社會責任的專業實力。

外交部指出，台灣女醫師協會於11日晚間也舉辦「台灣之夜」，邀請來自英國、加拿大、韓國、澳洲、巴西、日本及菲律賓等國女醫師共襄盛舉，透過美食及音樂分享我國文化軟實力。

外交部指出，台灣女醫師協會是國際女醫師協會（MWIA）正式會員，曾於2022年在台舉辦「第32屆國際女醫師協會世界大會」，成功邀請近50國的國際專家學者與會。

