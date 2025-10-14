自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》「氣管門神」發炎會奪命 醫揭4招防會厭炎

2025/10/14 20:13

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳說明，會厭炎是一種嚴重的急性感染，會厭就像氣管的「門神」，負責防止食物進入呼吸道！一旦發炎腫脹，就可能阻塞呼吸道造成生命危險；圖為情境照。（圖取自freepik）

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳說明，會厭炎是一種嚴重的急性感染，會厭就像氣管的「門神」，負責防止食物進入呼吸道！一旦發炎腫脹，就可能阻塞呼吸道造成生命危險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕會厭炎為什麼需要積極預防？輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳說明，會厭炎是一種嚴重的急性感染，會厭就像氣管的「門神」，負責防止食物進入呼吸道！一旦發炎腫脹，就可能阻塞呼吸道造成生命危險。雖然現在因為疫苗普及，會厭炎已經比較少見，但預防工作仍然不可輕忽。正確的預防措施不僅能避免感染，更能保護我們的呼吸道健康。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」分享，預防會厭炎的4大關鍵方法：

1.完整接種疫苗最重要接種Hib疫苗（b型流行性感冒嗜血桿菌疫苗）：是嬰幼兒預防會厭炎最有效的方法！這個疫苗通常在嬰幼兒時期就會接種，但成人如果有免疫缺陷或特殊狀況，也可能需要補打。除了Hib疫苗，流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗也很重要，因為這些病原體也可能引起會厭炎。

2.維持良好個人衛生習慣：勤洗手是預防呼吸道感染的基本功！用肥皂洗手至少20秒，特別是接觸公共物品後、用餐前、回家後一定要洗手。避免用髒手觸摸口鼻，這是病菌最容易入侵的途徑。咳嗽或打噴嚏時要用手肘遮住，不要用手掌，避免病菌透過握手傳播。

3.增強身體免疫力：強健的免疫系統是對抗感染的最佳防線！保持規律作息，每天睡眠7-8小時，讓身體有充分時間修復。均衡飲食很重要，多攝取富含維生素C的水果、優質蛋白質和各種蔬菜。適度運動能提升免疫力，但要避免過度疲勞。

4.避免高風險環境和行為：盡量避免密閉、人群聚集的環境，特別是在感冒流行季節！如果必須前往，記得戴上口罩保護自己。不要共用餐具、杯子或其他可能接觸口腔的物品，這是預防呼吸道感染的重要原則。注意食品安全，避免生食或不潔食物，因為某些細菌感染也可能擴散到會厭。如果家中有人感冒或呼吸道感染，要做好隔離措施，使用不同的毛巾和餐具，並加強環境消毒。

胡皓淳提醒，會厭炎雖然可怕，但透過正確的預防措施，發生率已經大幅降低！記住這4個預防重點，並且如果出現嚴重喉嚨痛、吞嚥困難、發燒等症狀時，一定要立即就醫，不要拖延。

