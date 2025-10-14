魔鬼藏在細節！7早晨習慣 代表你「倦怠」了

有7個早晨習慣顯示人陷入倦怠中，經常查看手機是7個習慣之一。（擷自X@punitsingh176）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕當人們生活忙碌時，很容易忽略自己陷入倦怠的跡象。雖許多人認為倦怠只有在經歷數月的壓力後才會顯現，但實際上它可能悄無聲息地出現。美國線上（AOL）指出，有7個早晨習慣顯示人陷入倦怠中，若有上述習慣可放慢生活步調，以恢復精力與活力。

第一個習慣：多次按下鬧鐘「貪睡」選項。如果人一再按下貪睡按鈕，就可能是陷入倦怠，而非單純睡眠不好。慢性疲勞是倦怠典型症狀，當人的身心不堪重負時，起床就是巨大的挑戰。

請繼續往下閱讀...

人甚至可能因為感覺負擔過重，而害怕開始新的一天。多次按下貪睡按鈕這種習慣，是能量儲備不足的早期預警。隨著時間推移，人會感到更加疲憊和缺乏動力。

第二個習慣：不吃早餐或吃不健康的食物。倦怠會破壞人的食慾和食物選擇。如果突然對早餐失去興趣，或是只想吃點容易吃的東西，例如零食與披薩，那就必需注意。

飲食習慣的改變，往往與慢性壓力和倦怠有關。人的身體可能正努力應對疲勞或焦慮，使得人更難以優先考慮營養。持續不吃飯或選擇不健康的食物，會讓人一整天的能量水平和情緒都下降。

第三個習慣：醒來後感到煩躁或焦慮。人在醒來時感到緊張或煩躁，就是倦怠的明顯跡象。當壓力累積過多時，即使經過一整夜的休息，大腦仍會處於「戰鬥或逃跑」的狀態。

在過到煩躁情況下，即使是些小煩惱，例如襪子放錯地方，都可能引發過度反應。如果這種情況頻繁發生，最好放慢腳步，評估一下自身壓力水平。

第四個習慣：忽視個人衛生或自我照顧。晚刷牙、不換睡衣雖看似小事，但可能預示著更深層的問題。當人精疲力竭時，照顧自己的動力就會下降。這些細微的自我關懷會讓人感到麻煩，使人開始忽視它們。

這種忽視照顧自身的習慣，會強化人的低自尊感，讓人更難以面對新的一天。若自我關愛曾經是人日常生活中的一部分，而現在讓人感覺麻煩，那就值得好好關注。

第五個習慣：經常查看手機或電子郵件。一醒來就想拿起手機很常見，但若沉迷於查看工作郵件或通知，就是個危險訊號。倦怠通常伴隨著對工作的緊迫感或恐懼感。

這種習慣甚至會在人還沒起床時，就讓焦慮程度飆升。久而久之，它會模糊工作和休息的界限，讓人更難恢復精力。

第六個習慣：忘記重要任務或細節。如果人突然忘鎖門或拿鑰匙，一定要注意。因毫無徵兆的倦怠，往往會擾亂記憶力和注意力。

當大腦承受著巨大壓力，就會難以維持日常的正常運作。雖然小失誤看似無害，但如果不加以控制，可能會累積成更大的問題。解決身為根本原因的倦怠，是讓大腦恢復日常運作的關鍵。

第七個習慣：失去早晨活動的動力。如果某人以前喜歡晨間散步、閱讀，但現在缺乏動力，就是產生倦怠的警訊。

對曾經給億自己能量的事物失去興趣，是倦怠的標誌。如果不加以解決，這種動力的喪失可能會蔓延到生活的其他方面。重建一些積極的小習慣並尋求支持，可以幫助人重拾活力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法